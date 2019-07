Die Hochschule für Kirchenmusik in der Hildastraße (Weststadt) will eventuell anbauen - ursprünglich war ein Neubau im Providenzgarten geplant. Foto: Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Während die Kirchen leerer werden, wird die Hochschule für Kirchenmusik (HfK) der Evangelischen Landeskirche Baden in Heidelberg immer attraktiver für ihre Absolventen. 55 Studierende aus vielen Ländern sind es derzeit, die von 35 Lehrkräften, darunter fünf Professoren, unterrichtet werden. Ob Chorleitung oder Künstlerisches Orgelspiel, ob Klavier, Jazz-Piano, Stimm- und Gehörbildung, Orgelbaukunde oder Popgesang - das Vorlesungsverzeichnis für die künftigen Kirchenmusiker ist breit. Auch Orgel- und Glockensachverständige werden in der Weststadt ausgebildet.

HfK-Rektor Prof. Martin Mautner. Foto: Hentschel

"Kirchenmusik-Pop" heißt der nagelneue Aufbaustudiengang ab Herbst, für den sich bereits Interessenten angemeldet haben. "Es gibt zunehmend neue Gottesdienstformate, die sich über den Musikstil definieren", begründet der HfK-Rektor, Prof. Martin Mautner, die Einrichtung, für die sich auch die Landessynode der Evangelischen Kirche stark machte. Den perfekten Partner findet die Heidelberger Hochschule in Mannheim, mit der dortigen Pop-Akademie. "Die verstehen ihr Handwerk wirklich", unterstreicht Mautner.

Doch auch traditionelle Posaunenorchester brauchen gute Chefs. Kirchenmusiker mit Schwerpunkt Blechblasinstrumente sind gefragt. Für einen Bachelor-Studiengang "Posaunenwart" wurde eine Studienordnung erarbeitet, die derzeit geprüft und akkreditiert wird. In der Zukunftsplanung der Landeskirche erhält die Musik jedenfalls einen höheren Stellenwert. Für die Hochschulabsolventen ist das gut. "Sie haben die besten Einstellungschancen", weiß der Rektor, dessen Haus zahlreiche Kantoren der evangelischen Kirche in ganz Deutschland ausbildete.

In den Räumen in der Hildastraße, in die das Institut 1971, genau 40 Jahre nach seiner Gründung, zog, wird es allerdings eng. Auch die Haustechnik ist veraltet. Und behindertengerecht geht es dort schon gar nicht zu. Eine Optimierung wäre notwendig. Die Landessynode hat bereits mehrere Millionen Euro dafür in Aussicht gestellt, weshalb sich die Hochschule auch schon länger mit Ausweichstätten beschäftigt.

> Ein Neubau im Rahmen eines "Hauses der Kirche" im Providenzgarten ist "nicht unser Wunsch", sagt Rektor Martin Mautner. "Das war die Idee der Landeskirche. Wir haben kein vitales Interesse daran, ein anderes Gebäude zu beziehen."

Mautner erläutert die vorhandenen Optionen - letztlich handle es sich um ein Rechenexempel für die Kirchenverwaltung in Karlsruhe, findet er:

> Grundsanierung in der Hildastraße: Eine Aufstockung und ein Anbau in Richtung des ehemaligen Hausmeisterhauses, jetzt "Haus der Kirchenmusik", wären möglich. In diesem Nebengebäude finden die Kurse für D- und C-Musiker auf den nebenamtlichen Stellen in den Kirchengemeinden statt. Beide Einrichtungen sollen sowieso zu einer "Akademie für Kirchenmusik" zusammenrücken. Während der Umbauzeit bräuchte die HfK allerdings einen alternativen Standort. Mautner: "Dazu gab es schon tragfähige Überlegungen."

> Um der Stadtkirche zu helfen, die zu viele Gebäude ihr Eigen nennt, die sie nicht finanzieren kann, hat man sich etwa das Gemeindehaus der Johanneskirche in Neuenheim angeschaut. Doch dort hätte die Hochschule viele Umbauten vornehmen müssen. Und wohin mit der Kita dort?

> Die Umnutzung des Bahnbetriebswerkes inklusive Neubauten in der Bahnstadt sei von den Planungszeiträumen her nicht spruchreif gewesen, sagt Mautner. Die Kernstadt mit Musikwissenschaftlichem Seminar, Theologischer Fakultät und Pädagogischer Hochschule wäre für die Studenten dann auch zu weit entfernt. "Keine Verbesserung", findet Mautner. "Wir sind zu allem bereit, was der Kirche hilft", so lauten letztlich seine Überlegungen.

Der Vertrag des Theologen und Kirchenmusikers Mautner als HfK-Rektor nach dem Ausscheiden von Prof. Bernd Stegmann im letzten Sommer läuft eigentlich nur bis zum Jahresende. Die Verwaltungsarbeit hat er zusätzlich zum Hauptjob übernommen. Doch inzwischen weiß der 55-Jährige: "Ich mache das gern."

Er ist begeistert von Eifer, Idealismus und Können der Studenten und vom Rückhalt, den er von den Kollegen erfährt. Seine Mitarbeiter sind ihm gar "ein Hort der Freude", wie er es ausdrückt. Letztlich obliegt es dem elfköpfigen Senat der Hochschule, den Rektor ab dem Jahr 2020 zu küren.