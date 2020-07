Heidelberg. (RNZ) 220 jungen Menschen selbstverwaltetes, nachhaltiges und bezahlbares Wohnen und Lernen zu ermöglichen – das ist die Idee hinter dem Wohnprojekt "Collegium Academicum" in Rohrbach. Vor rund sieben Jahren hat eine Handvoll engagierter Menschen mit der Arbeit für das Wohnheim auf der Konversionsfläche "US Hospital" begonnen. Seit wenigen Tagen können sich Interessierte für einen Platz in dem Holzbau bewerben, der gerade errichtet wird. 312 Euro Warmmiete soll ein WG-Zimmer kosten. Neben Wohnraum soll ein Ort des sozialen und kulturellen Austausches entstehen. Dafür bietet das Vorhaben Gemeinschaftsflächen, die auch der Zivilgesellschaft offenstehen.

Der Auswahlprozess für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner soll in drei Etappen bis zur Fertigstellung des Gebäudes Ende 2021 laufen. Zielgruppe sind Auszubildende, Studierende sowie Promovierende. "Bis Ende dieses Jahres soll bereits die Hälfte der 176 Wohnheimplätze vergeben werden", so Physikstudent Leander John. Ausgewertet und durchgeführt wird die Auswahl von Mitgliedern der Projektgruppe. Neben einem Kennlerntag werden dafür auch Einzelgespräche genutzt.

Das Bewerbungsportal sowie weitere Informationen finden sich im Internet auf der Seite: www.collegiumacademicum.de. Informieren können sich Interessierte auch am Sonntag, 2. August, um 15 Uhr bei einer Führung über das Gelände. Um Anmeldung per E-Mail an kontakt@collegiumacademicum.de wird gebeten.