Gestern wurden am nun geschlossenen Bauhaus in der Kurfürsten-Anlage (Weststadt) die Scheiben abgeklebt – aber immer noch hofften Kunden, eingelassen zu werden. Foto: Rothe

Heidelberg. (hö) Seit Samstag hat das Bauhaus in der Kurfürsten-Anlage endgültig geschlossen. Das Aus kam fast auf den Tag genau 54 Jahre nach der Eröffnung. Am 6. November 1965 war „Bauhaus“-Gründer Heinz-Georg Baus (1934 bis 2016) noch persönlich anwesend, um den zweiten Markt seines späteren Heimwerker-Imperiums – mittlerweile gibt es 270 Standorte in 19 europäischen Ländern – einzuweihen.

Doch nicht alle Heidelberger hatten mitbekommen, wann oder dass der altangestammte zentrumsnahe Markt schließt. So stand auch Bernhard Fauser vom Unterwegstheater vor verschlossenen Türen. Eigentlich wollte er für seine Spielstätte ein paar Elektrostecker kaufen, doch nun kann er nur zusehen, wie die Scheiben des Marktes zugeklebt werden – und dort steht zu lesen: „Nach über 50 Jahren haben wir diesen Standort geschlossen. Vielen Dank für Ihre Treue. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Bauhaus in der Bahnstadt.“

Für Fauser ist das Bahnstadt-Bauhaus keine richtige Option: „Dort braucht man auch eine große Laufbereitschaft. Hier wusste man einfach, wo etwas ist. Ich finde es schade, dass man nun für Dinge des täglichen Bedarfs an den Stadtrand fahren muss.“ Mit diesem Bauhaus sei er großgeworden, man habe sich einfach daran gewöhnt, und die Schließung kann Fauser nicht ganz verstehen: „Diese Filiale hat ja laut RNZ kein Minus erwirtschaftet, und die Mitarbeiter haben einen guten Job gemacht. Aber wir leben wohl in Zeiten, wo das nicht mehr zählt.“

Eine Kirchheimerin stand kurz darauf relativ ratlos vor dem Eingang: „Ich wollte mir Farbfächer kaufen, weil ich ein Zimmer streichen wollte.“ Davon, dass die Bauhaus-Filiale schließt, wusste sie nichts, in die Bahnstadt ist es ihr zu weit. Und was macht sie jetzt? „Ich warte noch mit dem Streichen.“

Ein Südstädter verweilte nur deshalb vor dem Schaufenster, um zu schauen, was gerade alles passiert. Von der Schließung wusste er, und er meint: „Gerade für die älteren Leute war der Standort ideal. In die Eppelheimer Straße ist es doch ziemlich weit. Und in Mannheim gibt es ja auch ein Bauhaus im Zentrum.“

Aleksander Jankowski wohnt mit seiner jungen Familie in der Weststadt, und er kam hierher, um Umzugskartons zu kaufen. Das Aus für diese Filiale kam für ihn nicht überraschend: „Man hat ja gesehen, wie marode hier alles ist. Aber das Bauhaus hier war doch sehr praktisch, gerade für kleine Dinge. Schade, dass geschlossen ist.“ Und wo kaufen die Jankowskis nun ihre Umzugskartons? „Wahrscheinlich im Internet.“

Das marode Gebäude wird wohl im nächsten Jahr abgerissen, aber was an seine Stelle tritt, darüber hat der künftige Besitzer, die Mannheimer Baufirma Diringer & Scheidel, noch nicht entschieden.