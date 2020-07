Heidelberg. (jola) Eine Leserin hat sich an die RNZ gewandt und erzählt: Sie sei nicht von hier, habe in Heidelberg aber ein paar Besorgungen gemacht. In einem Schuhgeschäft habe sie dann die Kundentoilette benutzen wollen. Doch das sei ihr verwehrt worden. Man habe ihr geraten, es bei einer Modehaus-Kette in der Hauptstraße zu versuchen. Aber auch dort: Die Toiletten waren geschlossen. Aus hygienischen Gründen, hieß es. Erst im Parkhaus der Stadthalle habe sie schließlich eine geöffnete Toilette gefunden. Woran liegt es, dass Geschäfte ihre Kundentoiletten schließen?

"Es ist für uns nicht umsetzbar", erklärt eine Mitarbeiterin des Schuhgeschäfts auf RNZ-Anfrage. "Wir müssen hinterher alles desinfizieren." Vor allem, weil im Moment weniger eingekauft werde und manche Mitarbeiter noch in Kurzarbeit seien, fehle Personal, um die Toiletten zu desinfizieren. Teilweise sei man allein für eine Abteilung zuständig. "Es ist keine Böswilligkeit", erklärt die Mitarbeiterin, "aber die meisten Kunden sehen das ein."

Wieso große Modehäuser das nicht stemmen können, verrät die Presseabteilung des großen, international agierenden Modehauses in der Hauptstraße nicht. Hier antwortete man gar nicht auf eine entsprechende Anfrage.

Die Stadt hat ihre öffentlichen Toiletten dagegen wieder geöffnet. "Die Anlagen werden nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt mindestens einmal pro Tag umfassend gereinigt", erklärt eine Stadtsprecherin. Wo mehr los sei, werde sogar drei Mal täglich geputzt. Zugangsbeschränkungen gebe es dort nicht, der Kommunale Ordnungsdienst kontrolliere allerdings stichprobenartig. jola