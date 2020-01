Heidelberg. (tt) Der Wieblinger Felix Zurbrüggen rieb sich Mitte der Woche verwundert die Augen, als er nachts beobachtete, wie auf den Gleisen der früheren Oberrheinischen Eisenbahngesellschaft (OEG), die durch Wieblingen führen, alte Straßenbahnen rollten, die Güteranhänger zogen. "Ein Riesenlärm", erinnert sich Zurbrüggen und wollte wissen, warum die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) Güterzüge durch das Wohngebiet fahren lässt.

Zwar beförderte die OEG früher tatsächlich Güter und hatte dafür auch eigene Wagen. Doch die Züge, die zwischen der Nacht auf Dienstag und der Nacht auf Freitag unterwegs waren, sind Arbeitszüge: "Wir haben nachts das Gleisbett zwischen den Haltestellen Berufsschule und Taubenfeld ausgebessert", erklärt ein RNV-Sprecher auf Nachfrage.

Dafür werde auf dem kleinen Lagerplatz mit Abstellgleis an der Haltestelle Berufsschule Schotter in die Loren geladen, die dann von einem historischen Triebwagen zur Einsatzstelle gebracht werden. "Das müssen wir nachts machen, damit wir den Linienverkehr nicht blockieren", erklärt der Sprecher. Insgesamt 500 Tonnen Schotter haben die RNV-Mitarbeiter für die Instandhaltung des Gleisbetts eingesetzt.

"In der Regel finden diese Arbeiten – je nach Untergrund und Bodenbeschaffenheit – alle zehn bis zwölf Jahre statt", erklärt der Sprecher. Im Wieblinger Streckenabschnitt habe man zuletzt vor vier Jahren die Gleise neu geschottert. Abgeschlossen sind die Arbeiten allerdings noch nicht: Anfang bis Mitte März rückt jetzt noch eine Spezialmaschine für die sogenannten Gleisstopfarbeiten an. Dieser Zug hebt die Schienen an, um den Schotter darunter zu verteilen und bringt das Gleis dann auch gleich wieder in die richtige Lage.