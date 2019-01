Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson will Heidelberg zur "Rainbow City" machen. Foto: Alex

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Stadt rückt bei ihrer Gedenkfeier zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus seit 2009 jedes Jahr eine andere Opfergruppe in den Fokus. Am Sonntag standen zum ersten Mal verfolgte Homosexuelle im Zentrum. Im RNZ-Gespräch erklärt Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson die Vorgeschichte - und spricht über die Reaktionen.

Herr Erichson, wie kam es dazu, dass am Holocaust-Gedenktag nun erstmals die homosexuellen Opfer der Nazis im Zentrum des Gedenkens standen?

Seit meinem Amtsantritt im Jahr 2007 habe ich mir gewünscht, dass man auch dieser Opfergruppe einmal gedenkt. 2009 hat OB Würzner ein Konzept gemacht, dass stets im Wechsel der jüdischen Opfer, der Sinti und Roma und im dritten Jahr einer der anderen Opfergruppen gedacht wird. Da waren nun 2019 die Homosexuellen dran. Ich persönlich hätte es mir etwas schneller gewünscht - aber im bundesweiten Vergleich sind wir damit immer noch sehr weit vorn.

Hatten Sie die Sorge, dass dieser Fokus auch negative Reaktionen hervorruft?

Nein. Schwierig war aber, zwei Aspekte unter einen Hut zu kriegen: Das Besondere an dieser Opfergruppe ist ja, dass die Verfolgung 1945 nicht endete. Aber ich finde, es war eine würdige Veranstaltung mit einer tollen Rede Volker Becks, einem interessanten Zeitzeugengespräch und großartiger Musik von "Leopold" - übrigens eine Empfehlung des Queer Festivals des Karlstorbahnhofs.

Gab es denn Kritik an der Veranstaltung?

Nein, im Gegenteil: Ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Wer am Sonntag da war, war beeindruckt.

Es war die offizielle städtische Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag - und aus dem Gemeinderat waren nur vier Mitglieder da: drei Grüne, eine SPDlerin. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Nein, aber ich finde es schon bemerkenswert. Nicht ein CDU-Stadtrat war da. Und - für mich noch erschreckender - auch kein einziger von der ganz linken Seite des Gemeinderates. Für mich ist das ein Zeichen, dass man mit dem Thema irgendwie fremdelt, oder - was noch bedauerlicher wäre - mangelnden Respekts.

Eckart Würzner zitierte in seiner Rede bei der Gedenkfeier eine Studie, laut der zwei Drittel der homosexuellen Menschen im Rhein-Neckar-Kreis auf der Straße mit ihren Partnern nicht als Paar auftreten. Sie sind selbst oft mit Ihrem Mann Berthold in der Stadt unterwegs. Wie erleben Sie das?

Wir beobachten seit dem Auftreten der AfD leider, dass sich die Stimmung gegenüber Minderheiten verändert hat - und das macht sich bei schwulen und lesbischen Menschen sofort bemerkbar. Viele trauen sich heute weniger als noch vor ein paar Jahren, etwa in der Öffentlichkeit Händchen zu halten.

Bemerken Sie das auch ganz persönlich als schwuler Mann?

Ich kriege nach wie vor Hassbriefe, in der ich für mein Schwulsein beschimpft werde. Es flammt immer wieder auf, wenn ich wegen etwas anderem im Fokus stehe, zuletzt, als wir die Walpurgisnacht-Feier auf der Thingstätte verbieten mussten. Aber die schlimmste Phase ist vorbei. Als Raban von der Malsburg uns 2008 traute, bekam er fast 100 solcher Hassbriefe.

Was muss noch passieren in Heidelberg, dass Lesben und Schwule ihre Liebe und ihr Leben so frei leben können wie heterosexuelle Paare auch?

Wir sind schon weit: Im Rahmen des Runden Tisches Sexuelle Vielfalt erfasst die Polizei künftig Straftaten, die gegen die sexuelle oder geschlechtliche Identität gerichtet sind, besonders. Zudem gibt es zwei Polizisten als Ansprechpartner, an die sich Betroffene konkret wenden können. Aber es gibt noch viel zu tun. Es gibt in Heidelberg ja nicht mal mehr eine schwule Kneipe. Ein großer Schritt ist sicher die Bewerbung beim "Rainbow Cities Netzwerk", die der OB am Sonntag angesprochen hat.

Was erhoffen Sie sich davon?

Das ist ein weiteres Signal an alle, dass Heidelberg eine weltoffene, tolerante Stadt ist - und ein wichtiger Standortfaktor: Damit werden wir für viele, gerade junge Menschen, noch attraktiver.

Wann bewirbt sich Heidelberg?

Wir sind in der Prüfungsphase. Wenn wir uns offiziell anmelden, wird sich eine Kommission vor Ort informieren. Für die offizielle Bewerbung brauchen wir zunächst einen Gemeinderatsbeschluss.