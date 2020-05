Von Hans Böhringer

Heidelberg. Die ersten Staatsprüfungen für das Lehramt liefen bereits, als das Kultusministerium Baden-Württemberg sie im März unterbrach – wegen der Corona-Pandemie. Wochenlang war unklar, ob weitere Prüfungen vor dem Herbst stattfinden würden. Ende April gab das Ministerium bekannt, als Alternative zu den Herbstterminen Examen ab 11. Mai zu erlauben – auch an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Magdalena Lutzeyer studiert dort Lehramt für Haupt- und Werkrealschule, Laura Jenne studiert Grundschullehramt. Beide stehen nun wieder vor ihren mündlichen Prüfungen.

Im Gespräch erklären sie, warum sie die aktuelle Lösung unfair finden und wieso sie sich die Option wünschen, den Durchschnitt bisheriger Noten für das Examen anzurechnen. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat sich bereits gegen diese von vielen Studierenden geforderte Lösung ausgesprochen.

Wie laufen die Prüfungsvorbereitungen im Lockdown?

Laura Jenne fühlt sich von der Kultusministerin nicht ernst genommen. Foto: privat

Jenne: Katastrophal. Ich werde auf jeden Fall schlecht vorbereitet in die Prüfung gehen. Es ist vor allem der Kopf: Nach fünf Wochen Unsicherheit den Schalter umzulegen und wieder mit dem Lernen anzufangen – das ist schwierig.

Lutzeyer: Die Vorbereitung läuft schleppend. Man muss sich zu Hause an eine neue Lernumgebung anpassen, die Lerngruppen haben sich weitgehend aufgelöst und der Literaturzugriff ist problematisch, da der Lesebestand der Unibibliothek nur Uni-Studierenden zugänglich ist. Zudem ist die psychische Beeinträchtigung durch die Corona-Krise groß: Ich zum Beispiel habe meinen Job verloren. All diese Faktoren beeinträchtigen das Lernen und unsere Leistung.

Was könnte Ihre Situation verbessern?

Studentin Magdalena Lutzeyer hat kurz vor dem Examen ihren Nebenjob verloren. Foto: privat

Lutzeyer: Ich wünsche mir, dass man nicht mehr versucht, auf Teufel komm raus die Prüfungen durchzuführen. Es gibt viele Bundesländer, die angemessen reagiert haben, mit einer Anrechnung der bisherigen Durchschnittsnote oder einem Freischuss.

Jenne: Ich war eine der Initiatorinnen eines Briefes an das Kultusministerium vom 19. April. Darin haben wir gefordert, die Wahl zu bekommen zwischen dem Examen und der Anrechnung der bisherigen Durchschnittsnote des Studiums. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hat uns zugestimmt, aber sie hat das leider nicht zu entscheiden. Bei Frau Eisenmann stößt man auf Granit. Ich verstehe nicht, warum die Durchschnittsnotenlösung von ihr kategorisch abgelehnt wird, da sie in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern schon umgesetzt ist. Frau Eisenmann stellt es so dar, als wären wir einfach faul. Das stimmt nicht: Wir haben durch unsere vorherigen Prüfungen und durch die Abschlussarbeit schon Leistung gezeigt.

Wie war die Kommunikation zwischen Studierenden und Politik?

Jenne: Es hätte besser laufen können. Das Kultusministerium hat fünf Wochen lang geschwiegen, obwohl unsere Studierendenvertretung immer wieder Anfragen geschickt hat.

Lutzeyer: Am 24. April kam die Mail: Die Prüfungen finden statt ab 11. Mai. Die Aufregung war groß, da wir in der Zwischenzeit davon ausgegangen waren, dass die Examensprüfungen erst im Herbst stattfinden. Theoretisch hatten wir zwar die Wahl – jetzt oder im Herbst – aber diese Wahl finde ich nicht wirklich frei: Für mich kommt ein Examen im Herbst finanziell nicht in Frage. Kultusministerin Eisenmann hat in einem Interview von Chancengerechtigkeit gesprochen und meinte, die Durchschnittsnotenlösung sei unfair gegenüber den vorherigen Prüflingen. Die Prüflinge vor uns haben aber unter ganz anderen Bedingungen gelernt: Jetzt ist man mit eigenen Kindern zuhause oder fühlt sich in der WG unwohl, man hat finanzielle Nöte – das sind verschiedene Dinge, die da zusammenkommen.