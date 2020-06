Heidelberg. (RNZ) Die Corona-Hotline der Stadt Heidelberg wird ab Mittwoch, 1. Juli, abgeschaltet. Grund sind die geringen Infektionszahlen und damit auch das abnehmende Informationsbedürfnis der Heidelbergerinnen und Heidelberger. Zuletzt wählten durchschnittlich nur noch rund 30 Personen pro Tag die Nummer. Das teilt die Stadt jetzt in einer Pressemitteilung mit.

Seit ihrer Freischaltung am 28. Februar ist die Corona-Hotline von 9600 Menschen angewählt worden. Insbesondere während des bundesweiten Lockdowns im März schnellten die Anruferzahlen in die Höhe – in Hochphasen waren es bis zu 679 Anrufer am Tag.

Im Bedarfsfall kann die Hotline schnell wieder reaktiviert werden, heißt es aus dem Rathaus. Ab 1. Juli informiert zunächst eine Bandansage über alternative Informationsangebote – zum Beispiel die Internetseite der Stadt oder der telefonische Bürgerservice unter Telefon 06221/58-10580.