Heidelberg. (ani) Nach wie vor hat Heidelberg die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg: Das Landesgesundheitsamt gab den Wert am Dienstag mit 245,1 (Vortag: 255,1) an. Ein Überblick über das Infektionsgeschehen in der Stadt.

Gibt es Infektionscluster? Derzeit gibt es in zwei Altenpflegeheimen gehäuft Corona-Infektionen – 13 Fälle in einem, elf in einem anderen Heim. Außerdem gibt es laut Gesundheitsamt an zwei Schulen Infektionscluster mit elf beziehungsweise acht Fällen. Diese verteilen sich aber auf mehrere Klassen.

Wie viele Fälle gibt es insgesamt an Heidelberger Schulen? Unter den 591 aktiven Fällen in Heidelberg sind 81 Schüler sowie Lehrkräfte.

Wo stecken sich die Menschen am häufigsten mit dem Coronavirus an? Das ist für das Gesundheitsamt nicht mehr nachvollziehbar. Denn derzeit werden nur noch Fälle mit Personen nachverfolgt, die unter 18 und über 70 Jahre alt sind, vulnerablen Gruppen angehören sowie Fälle im Zusammenhang mit einem größeren Ausbruchsgeschehen. Auch zur Zahl der Impfdurchbrüche kann das Gesundheitsamt laut einer Sprecherin keine Angaben mehr machen.

Wie alt sind die Menschen im Durchschnitt, die sich infizieren? Das Durchschnittsalter der aktiven Fälle liegt bei 35,9 Jahren. Am meisten betroffen ist die Gruppe der 21- bis 30-Jährigen mit 134 Fällen. Danach kommen die 31- bis 40-Jährigen mit 88 Fällen. Bei den über 80-Jährigen gibt es 26 Infektionen, bei Kindern bis zehn Jahre 82 Fälle.