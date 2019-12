„Wilde“ Altkleidercontainer stehen überall in der Stadt – wie hier in der Straße „Im Weiher“ in Handschuhsheim. Foto: Kaz

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Was lange währt, zieht sich weiter – aber immerhin ist ein Ende absehbar. Denn schon vor knapp vier Jahren hatte die CDU den Wildwuchs bei den Altkleidercontainern moniert: Sie sind Schmutzecken, stehen ohne Genehmigung auf öffentlichem Grund, und niemand weiß, wer das gerade sammelt. Nun hat sich die Stadtverwaltung des Themas angenommen: Das Gesamtpaket "Altkleiderverwertung" wird nun europaweit ausgeschrieben.

Vor allem sollen Altkleider und Altglas-Container ab sofort gemeinsam aufgestellt werden; solche "Wertstoffinseln" kennt man auch aus anderen Kommunen. Insgesamt 146 Standorte sollen es im Stadtgebiet werden, allerdings sind nicht alle neu: Denn die 49 "Ökosäulen" bleiben bestehen, hinzu kommen fünf weitere in der Bahnstadt – langfristig der einzige Stadtteil ohne "Wertstoffinseln" (wobei drei provisorisch aufgestellt werden sollen) –, fünf Sammelbehälter soll es in den Recyclinghöfen geben; 87 Container werden neu an den Altglasbehältern aufgestellt.

Für diese neuen Container gibt es klare Vorschriften der Stadt – von der einheitlichen Farbe (lichtgrau) über die Maximalhöhe von 1,70 Metern bis hin zur Gestaltung der Aufschrift (Sammelfirma, deren Telefonnummer und Liste all der Gegenstände, die eingeworfen werden dürfen).

Wer sich für die Verwertung der Heidelberger Altkleider interessiert, muss außerdem eine Recyclingquote von 90 Prozent sowie die Einhaltung sozialer und umweltverträglicher Standards nachweisen. Bei der nun geplanten europaweiten Ausschreibung wird das Stadtgebiet in zwei Bereiche, Nord und Süd, aufgeteilt.

Dabei sind auch die bestehenden Ökosäulen Bestandteil. Bisher durften sie die drei gemeinnützigen Organisationen (Malteser-Hilfsdienst, Sehbehinderten-Selbsthilfe Kurpfalz-Odenwald und der Allgemeine Rettungsverband Rhein-Neckar) leeren.

Zugleich will die Stadtverwaltung auch rigoros gegen die bisher wild aufgestellten Blechboxen vorgehen: Erst werden die Betreiber aufgefordert, diese selbst zu entfernen; tun sie es nicht, montiert die Stadt sie selbst ab und lagert sie auf dem Airfield ein; die Betreiber können dann die Container gegen eine Kostenerstattung "freikaufen", ansonsten werden sie entsorgt. In jedem Fall wird mit Zwangsgeld gedroht, falls wieder eine Firma oder eine Einrichtung illegal Sammelbehälter im Stadtgebiet aufstellt.

Einzig bei Containern auf Privatgrundstücken sind der Stadt die Hände gebunden, da kann jeder aufstellen, was er will – wobei sich momentan die mit Abstand am meisten Altkleidercontainer auf öffentlichem Grund befinden.

Eine ganz andere Frage ist, wie lukrativ das Sammeln von Altkleidern heute überhaupt noch ist – was auch auf die Zahl der Bewerber Einfluss haben wird. Tatsache ist, dass momentan die Preise für Abfall-Textilien – pro Jahr wirft ein Heidelberger rund vier Kilogramm weg, das macht eine Jahresmenge von 600 Tonnen – sinken; innerhalb weniger Jahre haben sie sich halbiert: Das liegt an einer größeren Menge (auch infolge immer mehr kurzlebiger Modetrends) und einer geringeren Qualität. Ein Goldesel wird aller Voraussicht nach die Neuorganisation der Altkleiderverwertung nicht sein, aber das war ja auch nie ihr Hauptgrund.

Denn wie sagte der CDU-Kreisvorsitzende Alexander Föhr in einer Stellungnahme: "Der Zustand des öffentlichen Raums ist entscheidend für das Wohlbefinden der Bürger. Das Abbauen von illegalen Altkleider- und Schuhcontainern durch die Stadt leistet einen Beitrag zur Aufwertung des öffentlichen Raums und zur Verbesserung der Sauberkeit im Stadtbild."