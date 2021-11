In Tübingen stellten sie ihr Projekt „Chirpanalytica“ auf dem Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz vor: der Heidelberger Schüler Paul Goldschmidt (links) und Torben Wetter. Foto: Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz

Von Steffen Blatt

Heidelberg. "Gib mir Deinen Twitter-Namen, und ich sage Dir, welcher Partei Du nahestehst!" Das ist das Versprechen des Online-Projekts "Chirpanalytica". Man tippt auf der Homepage www.chirpanalytica.com einen Profil-Namen ein, und kurze Zeit später wird angezeigt, zu welchen Prozentanteilen der Nutzer mit den Aussagen von SPD, Union, Grünen, FDP, Linken, AfD und Piratenpartei übereinstimmt – ohne dass viele Fragen beantwortet werden müssen, wie etwa beim Wahl-o-Mat. Entwickelt haben das Instrument zwei 19-Jährige, einer davon ist der Heidelberger Schüler Paul Goldschmidt. Am Freitag standen sie damit sogar im Finale des "Bundeswettbewerbs Künstliche Intelligenz". "Wir sind zwar unter den Top Ten geblieben", berichtet Paul Goldschmidt. "Aber wir haben tolle Kontakte geknüpft, und es hat total Spaß gemacht."

Für RNZ-Leser ist Paul, der die 13. Klasse der Carl-Bosch-Schule besucht, kein Unbekannter. Bereits vor knapp einem Jahr erschien ein Artikel über ihn; damals hatte er einen Erfinder-Preis für die Entwicklung seiner "Temperat-Uhr" gewonnen – ein Sensor, der das Smartphone benachrichtigt, wenn Wasser auf dem Herd die gewünschte Temperatur erreicht hat. Zuvor entwickelte er mit handelsüblichen Elektronikbauteilen ein CO2-Messgerät, das Alarm gibt, wenn ein Raum gelüftet werden muss. Basteln, Löten, Schrauben, das ist seine Leidenschaft. Mit "Chirpanalytica" beschäftigte er sich zum ersten Mal mit Künstlicher Intelligenz.

Die Idee wurde bereits beim "Jugend hackt"-Treffen 2017 geboren. Damals war der 15-Jährige Teil einer Gruppe, die Profile des Kurznachrichtendienstes Twitter per Software analysierte. Danach schlief das Projekt mangels Serverkapazitäten wieder ein, 2019 dann griff Paul die Idee wieder auf. "2017 hatte ich noch lange nicht alles verstanden und musste mir jetzt erst einmal viel über Künstliche Intelligenz anlesen", erinnert er sich.

Zunächst musste er eine Software schreiben, die selbstständig mit Datensätzen lernt, damit sie später die Twitter-Profile richtig auswerten kann. Die Trainingsdaten besorgte sich Paul über die Datenbank von Wikipedia: eine Liste von Politikern der großen Parteien zusammen mit ihren Twitter-Namen. Anschließend lud er sich von jedem Account die letzten 200 Tweets herunter. Das dauerte mehrere Tage, weil Twitter hier eine Beschränkung eingebaut hat. Das ist alles völlig legal, die Daten sind öffentlich zugänglich, darauf legt Paul wert. Nun mussten die Datensätze so vorbereitet werden, dass die Künstliche Intelligenz damit lernen konnte. Am Ende stand eine erste Version von "Chirpanalytica". Der Name setzt sich aus dem englischen Wort für "zwitschern" (chirp) und dem Namen der britischen Beratungsfirma "Cambridge Analytica" zusammen, die im Zuge des Skandals um heimlich gesammelte Facebook-Nutzerdaten traurige Berühmtheit erlangt hat. Die Verbindung zu Twitter ist um die Ecke gedacht: Denn eine weitere Übersetzung von "zwitschern" ist "tweet".

Inzwischen war auch Torben Wetter aus Mainz an Bord, den Paul bei "Jugend hackt" in Hamburg kennengelernt hatte. Die beiden testeten nun, ob die Künstliche Intelligenz bei der Auswertung auch plausible Ergebnisse liefert. Mit verschiedenen Tricks und statistischen Methoden prüften sie das Programm immer wieder, teilweise werteten sie Twitter-Profile händisch aus und verglichen die Ergebnisse. "Wie der Wahl-o-Mat kann unser Modell nie 100-prozentig politisch neutral sein. Aber Chirpanalytica soll auch keine Wahlempfehlung sein, sondern eher ein Hinweis, mit welchen Programmen man sich vielleicht ein wenig näher beschäftigen sollte", sagt Paul.

Vor der Bundestagswahl in diesem Jahr sollte das Tool online sein. "Ich war die gesamten Sommerferien unterwegs. Als dann die Schule wieder anfing, war ich ganz schön unter Zeitdruck." Mit einigen Nachtschichten brachten Paul und Torben, der mittlerweile in Hamburg studiert, Chirpanalytica zum Laufen, richteten die Internetseite ein und eine Schnittstelle, durch die andere Programmierer ihr Software-System ebenfalls nutzen können. Denn das Projekt ist komplett transparent, auch der Programmcode ist öffentlich zugänglich.

Als sie die Seite mit dem Projekt dann wenige Tage vor der Wahl veröffentlichten, waren sie überrascht, wie häufig sie aufgerufen wurde. Medien wie "Spiegel online" wurden aufmerksam und fragten an, doch Paul und Torben hatten genug damit zu tun, den Server am Laufen zu halten und die vielen Fragen der Tech-Community zu beantworten.

Das Faszinierende an einer Künstlichen Intelligenz wie Chirpanalytica ist für Paul, dass sie im Grunde eine Black Box ist. "Wir geben der Software Trainingsdaten, und sie gibt uns ein Ergebnis, das plausibel ist. Wie das aber genau passiert, wissen wir nicht", erklärt er. Und plötzlich ist die Vorstellung eines außer Kontrolle geratenen intelligenten Computers gar nicht mehr so weit im Reich der Science-Fiction, wie es unzählige Romane und Filme zu diesem Sujet glauben machen.