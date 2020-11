Von Maria Stumpf

Heidelberg. Ein besonderes Zuhause auf Zeit für Gäste aus aller Welt: "Der Europäische Hof verkörpert wie kaum ein anderes Hotel in Baden-Württemberg die glanzvolle Epoche des Grand Hotels in modernisierter Variante", lobte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. An der Spitze des Hotel-Familienunternehmens steht heute in vierter Generation Caroline von Kretschmann. Und am Mittwoch bekam die 52-Jährige "für ihre herausragenden unternehmerischen Leistungen und zum Dank für besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft" die Wirtschaftsmedaille des Landes.

In anderen Tagen wäre man zu diesem feierlichen Event im Marmorsaal des Stuttgarter Schlosses zusammen gekommen. Nicht so in Corona-Zeiten: Hoffmeister-Kraut lud zum virtuellen Treffen, zugeschaltet waren außer von Kretschmann noch drei weitere Preisträger. Die Wirtschaftsmedaille wird bis zu 30 Mal im Jahr verliehen. Wer sie bekommt, hat sich zuvor ausgezeichnet durch den Aufbau und Erhalt von qualifizierten Arbeitsplätzen, durch besondere Leistungen in den Bereichen Erneuerung, Forschung und Entwicklung, Wissenstransfer und ressourcenorientiertes Wirtschaften.

In ihrer Laudatio beschrieb die Ministerin den Mut der Hotelchefin für Innovationen, ihre Kreativität und besonders ihr Verantwortungsbewusstsein im ehrenamtlichen Engagement etwa bei der Industrie- und Handelskammer oder im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Caroline von Kretschmann sei als Unternehmerin "für das Hotel und auch für Heidelberg ein Glücksfall." Von Kretschmann, promovierte Betriebswirtschaftlerin, lebte nach dem Studium in der Schweiz zunächst als Unternehmensberaterin in Berlin, kam 2012 nach Heidelberg zurück und stieg als Geschäftsführerin in das Familienunternehmen ein.

Der Europäische Hof ist eines der wenigen privat geführten Fünf-Sterne-Stadthotels im Land. Rund 160 Beschäftigte hat das Haus, zudem rund 40 Auszubildende. Sie fühle sich "sehr geehrt" und freue sich über die Auszeichnung, betonte von Kretschmann. Doch die Wertschätzung ihrer Arbeit sei gleichzeitig auch eine Auszeichnung für ihre Familie und ihre "wunderbaren Kolleginnen und Kollegen", betonte sie. "Denn ohne Team-Spirit geht nichts."

Gerade in diesen Zeiten: Die Situation ihrer Branche beschreibt sie auf RNZ-Nachfrage als "dramatisch": "Wir haben seit März Umsatzverluste von 2,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum." Während Ferienhotels über Sommer einiges an Verlusten hätten wettmachen können, würden Stadthotels und Business- oder Messehotellerie am Boden liegen. "Bis zu 85 Prozent unserer Gäste kommen aus dem Ausland." Zurzeit bleibe das Hotel nur für Geschäftsreisende und den Medizintourismus geöffnet, das Restaurant habe man wieder auf Liefer-Service umgestellt. 40 Prozent der Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. "Die zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen gegebene Stabilisierungshilfe des Landes im Sommer war ein Lichtblick, von den Bundesförderungen haben viele unserer Branche bisher nichts gesehen." Bei der zugesagten Novemberhilfe aber sei sie jetzt zuversichtlich. "Das kann helfen."