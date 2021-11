Heidelberg. (RNZ) Der Heidelberger Carneval Club Blau Weiß (HCC) wirbt bei der diesjährigen Fastnachtskampagne für Corona-Impfungen. Das verkündete der Verein am Montagnachmittag. Gemeinsam mit dem Theater und der Stadt Heidelberg biete man am 11. November von 9 bis 14 Uhr im Theaterfoyer mobile Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen an, schreibt der HCC in seiner Pressemitteilung.

Das Angebot stehe jedem offen, der sich impfen lassen möchte. Es gebe keine Anmelde und Wartezeiten. Dabei erhalte jeder, der sich impfen lässt, an der Theaterkasse 15 Prozent "Impfrabatt" auf bevorstehende Vorstellungen.