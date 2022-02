Von Joris Ufer

Heidelberg. Auf 97 Hektar hat die US-Armee in Patrick-Henry-Village bis 2013 gesiedelt. Mittlerweile sind die Planungsarbeiten in vollem Gange, um das Areal zu einem neuen Heidelberger Stadtteil für rund 10.000 Bewohner zu machen. Doch für eine mögliche Erweiterung des Baugebiets sind auch die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen im Gespräch. Das will das Bündnis Ankunftszentrum, Flüchtlinge, Flächenerhalt (Baff) verhindern und lud am Samstagvormittag mit betroffenen Landwirten sowie Vertretern des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) zu einer Diskussionsrunde und Feldbegehung ein.

Trotz niedriger Temperaturen scheint die Sonne, als sich am Samstag gegen 11 Uhr rund 30 Menschen für die Feldbegehung auf dem Gemüsehof von Manfred Becker versammeln. Darunter sind unter anderem weitere Landwirte aus der Umgebung sowie Mitglieder des Kirchheimer Bezirksbeirats. Gleich zu Beginn macht Dorothee Hildebrandt, Sprecherin des Bündnisses, klar, welche drei Punkte aus dessen Sicht entscheidend für PHV sind: soziales Wohnen, die Unterbringung Geflüchteter und Ackerflächen nicht zu versiegeln.

Eigentlich hatte es im Gemeinderat bereits einen Kompromiss zu diesen Fragen gegeben. Die zusätzlichen 18 Hektar an Erweiterungsflächen sollten nicht vor 2030 bebaut werden und auch dann vorerst nur sieben Hektar im Süden des Gebiets. Einige Stadträte fürchten jedoch, dass das Wohnkonzept ohne zusätzlichen Platz nicht aufgehen könnte und plädieren dafür, die Pläne umzuarbeiten. Etwa die Hälfte jener sieben Hektar wird von Manfred Becker bewirtschaftet. "Wir müssen hier einen Ausgleich finden", betont er, verweist aber auch auf grundsätzliche Probleme, wenn Land- und Stadtbevölkerung näher zusammenrücken: "Wir haben während Corona gemerkt, dass die Menschen mehr rausgehen." Er und andere Landwirte berichten von zugeparkten Landwirtschaftswegen und Tüten mit Hundekot, die einfach auf den Acker geworfen werden.

An der lebhaften Diskussion im Anschluss an die Feldbegehung beteiligen sich verschiedene Stimmen aus Landwirtschaft, Naturschutz und Politik. Und für viele der Anwesenden gibt es einen Konsens: Die landwirtschaftlichen Flächen müssen erhalten werden. Die ökologischen Gründe dafür erläutert Cornelia Wiethaler vom Naturschutzbund (Nabu): "Der Boden ist unsere wichtigste Lebensgrundlage." Die Stadtgesellschaft werde mit den landwirtschaftlichen Produkten versorgt, zudem sei der Boden nach dem Meer der größte CO2-Speicher und Heidelberg ohnehin schon eine der heißesten Städte in Baden-Württemberg.

Kurz nachdem sich die Gruppe in Richtung Patrick-Henry-Village in Bewegung setzt, kommen die weißen, gleichförmigen Zeilenbauten, in denen vormals US-Soldaten und Zivilbeschäftigte lebten, in Sicht. Angrenzend erstrecken sich die sieben Hektar Acker, um die sich die Diskussion dreht. Kurz davor halten Hildebrandt und Becker an und warten, bis sich die Zuhörer in einem großen Halbkreis um sie aufgestellt haben. "Auf dieser Fläche kann man alles anbauen", bekräftigt der Landwirt. "Schon mein Großvater hat hier Spargel angebaut." Um minderwertigen Boden handele es sich dabei ganz sicher nicht.

Dem pflichtet die Geomorphologin Dorothee Hildebrandt bei und klärt über die Beschaffenheit der Erde, ihre große Fruchtbarkeit und ihre Geschichte seit der letzten Eiszeit auf. "Es gibt genug Gründe, diese Fläche zu erhalten", sagt sie und deutet auf die ehemaligen Kasernen. "Dort, in PHV, sollten wir bauen und sozialen Wohnraum verwirklichen."

Ob die Flächen nun wirklich bebaut oder weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, darüber berät am Donnerstag, 10. Februar, der Gemeinderat. Das Bündnis will zuvor mit einer Kundgebung vor dem Rathaus um 16.15 Uhr seinem Anliegen Gehör verschaffen.