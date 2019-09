Heidelberg. (pri) Ein Container mit Sperrmüll war am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr auf dem Außengelände des städtischen Recyclinghofs in Wieblingen in Brand geraten. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Die umgehend alarmierte Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der Container brannte vollständig aus. Der Sachschaden soll nach Auskunft der Stadt Heidelberg bei rund 5000 Euro liegen.

Die Brandursache ist unklar. Es wurden keine Personen verletzt. Wegen des Einsatzes musste der Recyclinghof früher als gewohnt schließen. Ab dem morgigen Donnerstag läuft der gewohnte Betrieb aber wieder.

Update: 16.40 Uhr