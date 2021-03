Heidelberg. (make/pol) Nachdem am 25. Dezember ein Polizist in der Heidelberger Weststadt angefahren wurde, haben die Ermittler den Täter gefunden. Das berichtet die Polizei.

Am 25. Dezember kam es um 15 Uhr auf dem Parkplatz des "Burger King"-Schnellrestaurants in der Speyerer Straße zur Kontrolle eines BMWs. Nachdem die Polizeibeamten ans Fahrzeug herangetreten waren, setzte der Fahrer zunächst zurück und fuhr dann auf einen der Polizeibeamten zu. Dieser wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte danach zu Boden. Er und sein Kollege wurden leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete im Anschluss.

Das Tatfahrzeug wurde zwischenzeitlich in Wiesloch gefunden und sichergestellt. Durch intensive Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg wurde ein 20-jähriger Mann aus Wiesloch als Fahrer des BMW ermittelt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Dienstagmorgen wurden unter anderem die an dem BMW angebrachten Kennzeichen sowie die Fahrzeugschlüssel gefunden und sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige war ebenfalls in der Wohnung und wurde vorläufig festgenommen werden. Nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Es sieht nun einer Anzeige gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung sowie des Verdachts weiterer Delikte entgegen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Update: Dienstag, 9. März 2021, 14.20 Uhr