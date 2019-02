Heidelberg. (RNZ) Die Bild-Zeitung wird immer wieder für ihre häufig reißerische Berichterstattung angegriffen. Bereits seit 15 Jahren weist der "Bildblog" im Internet täglich auf moralisch Fragwürdiges sowie schlicht Falsches in der Berichterstattung des Boulevardblatts hin. Doch welchen ethischen Prinzipien folgt die auflagenstärkste Tageszeitung in Deutschland eigentlich?

Auf diese Frage soll bei einer Diskussion zu "Ethik und Moral im Boulevard" am Mittwoch, 27. Februar, im Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma der Chefredakteur der "Bild" antworten. Der 38-jährige Julian Reichelt hat diesen Posten seit zwei Jahren inne. Mit ihm auf dem Podium diskutieren Volker Stennei, Sprecher des Deutschen Presserats, sowie Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. In der Debatte soll es darum gehen, welche gesellschaftliche Verantwortung Presseorgane im allgemeinen - und Boulevardzeitungen im besonderen - in einem demokratischen Rechtsstaat tragen. Ist Berichterstattung gewissen demokratischen und rechtsstaatlichen Werten und Normen verpflichtet? Und gibt es Grenzen der Pressefreiheit?

Die Veranstaltung ist Teil der Veranstaltungsreihe "Freiheit verantworten. Herausforderungen und Perspektiven für Gesellschaft, Medien und Demokratie im 21. Jahrhundert".

Info: Diskussion "Ethik und Moral im Boulevard", Mittwoch, 27. Februar, 19 Uhr, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Bremeneckgasse 2, Eintritt frei.