Alles in bester Ordnung? In der Ladenburger Straße im Stadtteil Neuenheim gilt seit September eine neue Parkregelung. Foto: Friederike Hentschel

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Wechselndes Parken, extra Ladezonen, eine neue Abstellanlage für Räder: Für die seit September geltende neue Parkregelung in der Ladenburger Straße fand man "den größtmöglichen Kompromiss für alle Beteiligten". Mit diesen Worten beschrieb Daniel Kunz, Mitarbeiter im Amt für Verkehrsmanagement, im Bezirksbeirat Neuenheim die Neuordnung zwischen Lutherstraße und Keplerstraße. Hintergrund ist, dass die Gehwege dort früher häufig zugeparkt waren und sich daraus Gefahrensituationen besonders für Fußgänger und Radfahrer ergaben.

Kunz erklärte das gemeinsame Motto: mehr Mobilität ohne mehr motorisierten Verkehr. "Unter den gegebenen Bedingungen haben wir alles unternommen, um einen Konsens zu erreichen." Eine Tempo-20-Zone werde es aber nicht geben. "Die Tempo-30-Zone gewährleistet einen normalen Verkehrsablauf", meinte er. Die Ladenburger Straße sei eine innerstädtische Verbindungsstraße mit Erschließungsfunktion in die Nebenstraßen, und durch die neue Parkordnung habe sich die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer ja erhöht. Zu der neuen Abstellmöglichkeit für Räder in der Ladenburger Straße 26 soll kommendes Jahr noch eine in der Werderstraße folgen, weitere seien in der Prüfung. Das reine Anwohnerparken in den Nachtstunden bleibe jedoch noch Thema.

Dass die Umstrukturierung mit dem Wegfall zahlreicher Parkplätze in jüngster Zeit besonders bei Gewerbetreibenden auf wenig Gegenliebe stieß, schien bei der Mehrheit der Bezirksbeiräte keinen besonderen Eindruck zu hinterlassen. "Ein wunderbarer Schritt", lobte Bezirksbeirat Frieder Rubik (GAL) die neue Parkregelung – wenn auch die Parksituation am Marktplatz noch nicht gelöst sei. "Alles ist für alle Verkehrsteilnehmer viel entspannter jetzt", freute sich Friederike Blaser (Grüne). Auch andere Räte sahen das so. David Esders (Grüne) bemängelte aber auch, dass ein Konzept für das Anwohnerparken fehle. "Wie lange soll das denn noch dauern?" Das Verkehrskonzept für den ruhenden Verkehr sei in den Verkehrsentwicklungsplan 2035 der Stadt (VEP) integriert, erklärte der Mitarbeiter der Stadtverwaltung. "Ende 2021 soll der VEP stehen."

Nur Alfred Schaller und Tilman Segler (beide FDP) kritisierten die neue Parkregelung. "Die Reduzierung der Parkflächen hat eine negative Auswirkung auf Handel und Gewerbe", befürchtete Segler. Schaller meinte, durch das alternierende Parken "mehr gefährliche Situationen durch höhere Geschwindigkeiten" festgestellt zu haben: "Ich vermisse jetzt das vorausschauende Fahren aller Beteiligten. Warum machen wir aus der Straße nicht eine verkehrsberuhigte Zone mit Parken auf beiden Seiten?"