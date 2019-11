Von Marie Böhm

Heidelberg. „Tanzen ist Freiheit. Sich so frei zu bewegen, ist ein Privileg, das wir heute feiern. Leider hat aber nicht jeder dieses Privileg.“ Mit diesen Worten leitete Ceyda Gebert, die Präsidentin des Roteract-Clubs Heidelberg, am Samstag das Benefiz-„Tanzert“ in der Hebelhalle ein. In Zusammenarbeit mit der Tanzschule United Dance aus dem Pfaffengrund wurden hier wie bei einem Konzert viele Stücke hintereinander aufgeführt. Nur waren diese statt Liedern eben Tänze – von Ballett über Hip-Hop bis Modern Dance.

Ein Angebot, das gut ankam: Die Halle war voll besetzt, die etwa 250 Gäste begeistert. Besonders einige der Modern-Dance-Gruppen und der Street Jazz wurden bejubelt. „Das ist natürlich toll für eine kleinere Tanzschule wie unsere“, erzählt Xin Xuan Zhang. Die 29-Jährige tanzte gleich zweimal im Stil des Contemporary Dance (zeitgenössischer Tanz). „Wir haben jedes Jahr einen großen Auftritt. Dieser kleinere Saal ist perfekt dafür.“ Xin selbst hat es gut gefallen: „Ich bin noch nicht sehr lange in der Schule und konnte trotzdem gleich mitproben.“

Das Event hat als Benefizveranstaltung auch einen ernsten Hintergrund: Die Einnahmen des Abends gehen an die Frauenrechts- und Hilfsorganisation Medica Mondiale. Seit Jahrzehnten setzt sich der Verein für Frauen ein, die Opfer von Vergewaltigung, Folter und anderer sexueller Gewalt geworden sind. Dabei bieten sie nicht nur Gesundheits- und Rechtsberatung, sondern bilden auch lokales Krankenhauspersonal zur Erkennung von Symptomen und Folgeerscheinungen sexueller Gewalt aus. Außerdem wird Frauen und Mädchen in Krisengebieten eine Möglichkeit zur beruflichen Bildung und finanzieller Unabhängigkeit gegeben.

Der Erlös der Tickets geht direkt in die Finanzierung eines neuen Autos. Das klingt trivial, ist aber absolut nötig. Karin Griese von Medica Mondiale erzählt: „Wir haben in mehreren Ländern eigene Hilfsgruppen. Im Kosovo ist das Medica Gjakova. Seit 1999 gibt es dort ein Therapiezentrum für betroffene Frauen. Das Problem ist aber, dass viele Frauen nicht zum Zentrum kommen können und in ärmeren, ländlichen Regionen leben. Wenn sie nicht zur Hilfe kommen können, muss die Hilfe eben zu ihnen kommen.

Deswegen gibt es einen mobilen Service, aber das bisher dafür eingesetzte Auto gibt langsam den Geist auf. Es hilft auch nicht, dass die Straßen oft nicht ausgebaut und ziemlich holprig sind.“ Daher müsse ein neues Auto her. „Wir versuchen, 15.000 Euro dafür zu sammeln.“

Ein Ziel, dass sie selbst zwar für ehrgeizig hält, aber: „Vielleicht sind ja heute Abend Menschen da, die sich angesprochen fühlen und mehr spenden möchten. Allein der Erlös der Tickets hilft schon. Dafür sind wir dem Roteract-Club sehr dankbar. Es ist super, wenn sich gerade so junge Leute dafür entscheiden, das Thema der sexuellen Kriegsgewalt zur Sprache zu bringen. Mir zeigt das, dass der Feminismus eine höhere Stellung in der Gesellschaft bekommt und solche Themen mehr ins Tageslicht gerückt werden. Das ist eine sehr positive Entwicklung.“

Sexuelle Kriegsgewalt sei kein schönes Thema, so Griese „Leuten ist es unangenehm, darüber zu sprechen. Aber es ist wichtig, genau das zu tun. Das Thema wird nach vielen Jahren harter Arbeit endlich mehr anerkannt, im Kosovo gibt es jetzt auch eine Entschädigungsrente für Opfer der sexuellen Gewalt. Aber leider ist es nach wie vor ein aktuelles Thema. Gerade in Syrien passiert es gerade immer mehr. Wir müssen noch viel helfen.“

Der Roteract-Club Heidelberg ist eine Vereinigung aus jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, die sich für diverse soziale Hilfsaktionen einsetzen. Überall in Deutschland gibt es städtische Verbände. Die Jugendlichen unterstützen aber nicht nur aktiv Projekte, sondern entwickeln auch neue. So kam es auch zum „Tanzert“, erzählt Christina Rheude.

Die 20-Jährige hatte die Zusammenarbeit mit Medica Mondiale vorgeschlagen: „Die Idee war, ein Sozialprojekt im Themengebiet Frauenrechte zu unterstützen. Wir hatten schon Kontakte mit Medica Mondiale und damit den perfekten Partner für eine gute Zusammenarbeit. Dann konnten wir United Dance noch mit ins Boot holen.“

Die Zusammenarbeit der drei Gruppen führte zum ersten „Tanzert“ in Heidelberg. Es soll aber nicht das letzte sein, so Gebert: „Das ,Tanzert’ ist definitiv etwas, was wir fortführen wollen. Die Zusammenarbeit mit United Dance soll auch in den nächsten Jahren wieder zu einem guten Zweck stattfinden.“