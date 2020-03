Heidelberg. (pol/rl) Mit je einem Feuerlöscher randaliert haben zwei junge Männer in Kirchheim in der Nacht zum Samstag. Laut Polizeibericht sollen sie mit Zwölf-Kilo-Feuerlöschern durch das Treppenhaus eines Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße gezogen sein. Dabei sprühten der 27- und der 28-Jährige mehrere Kinderwagen, Fahrradanhänger und Kindersitze voll.

Als die Polizei eintraf, erklärten die beiden, dass sie zuvor auf einer Party im Haus waren und gaben zu, die Feuerlöscher benutzt zu haben. Ein Alkoholtest ergab Werte von knapp 1,1 und 1,9 Promille. Warum sie auf die "Schnapsidee" gekommen waren, konnten sie den Beamten nicht sagen.

Gegen sie wird ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Sachschaden, der durch das feine Löschpulver entstand, könne derzeit noch nicht genau beziffert werden.