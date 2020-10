Heidelberg. (dns) Weil bei einer Mitarbeiterin des Betreuungsdienstes "Päd-Aktiv" das Coronavirus nachgewiesen wurde, müssen 18 Kirchheimer Grundschüler bis voraussichtlich 15. Oktober in Quarantäne. Die Zweitklässler besuchen die Hausaufgabenbetreuung der Kurpfalz-Grundschule, in der die betroffene Frau arbeitet. Auch zwei ihrer Kolleginnen gelten als Verdachtsfälle und bleiben erstmal zuhause. Sie – und die Schüler – wurden bereits oder werden in den nächsten Tagen auf das Virus getestet.

Es ist der erste Fall, der bei dem Verein "Päd-Aktiv" aufgetreten ist. Dieser übernimmt im Auftrag der Stadt die Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern. "Das ist eine sehr begrenzte Geschichte", betont die Leiterin Ute Salize gegenüber der RNZ. Denn in der Pandemie hat der Verein sein Konzept geändert und betreut die Kinder nur noch im Klassen- oder Stufenverband.

Altersgemischte Gruppen gibt es nicht mehr. Entsprechend besuchen nun auch alle 18 Schüler dieselbe Klasse. Ihre Mitschüler werden erstmal weiter in der Schule unterrichtet. Nur wenn eines der Kinder positiv getestet wird, müssen auch die Klassenkameraden sowie die Lehrerinnen der Klasse in Quarantäne.

Insgesamt meldete das Gesundheitsamt am Dienstag fünf neue Coronafälle in Heidelberg. Aktuell gelten damit 27 Menschen in der Stadt als erkrankt.