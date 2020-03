Mehr Hygiene, weniger Besuche: In den Heidelberger Alten- und Pflegeheimen will man nichts dem Zufall überlassen. Foto: dpa

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, sollen nun auch die Besuche in den Senioren- und Pflegeheimen deutlich eingeschränkt werden. Die Stadt erließ am gestrigen Freitag eine Verfügung, die von Sonntag, 15. März, bis zum 30. April gilt. Demnach dürfen Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet waren, über den Zeitraum von zwei Wochen keine stationären Pflegeeinrichtungen mehr betreten. Die Landesregierung empfahl sogar, in den Heimen nur noch eine einstündige Visite pro Tag zu erlauben.

"So werden wir es bis auf Weiteres auch bei uns handhaben", erklärte Heidi Farrenkopf, Geschäftsführerin der Altenhilfe Stadtmission Heidelberg auf RNZ-Anfrage. Die Stadtmission ist Träger dreier Altenpflegeheime in der Stadt. Für diese haben sich die Bedingungen zuletzt stark verändert. Schon in den letzten Tagen habe man beobachten können, dass die Zahl der Besuche in den Heimen abgenommen hat. "Wir haben die Kontakte, die von außen kommen, stark reduziert. Das betrifft etwa die Fußpflege oder die Physiotherapie", sagt Farrenkopf. "Die Angehörigen gehen bislang äußerst verständnisvoll mit der Situation um."

Was die Versorgung mit Desinfektions- und Lebensmitteln angeht, sei man gut aufgestellt, so Farrenkopf. "Wir sind für mehrere Wochen ausgestattet." Sie hoffe darauf, dass das Pflegepersonal gesund bleibe. Für den bisherigen Umgang der Mitarbeiter mit der Situation hat Farrenkopf ausschließlich lobende Worte übrig. "Den vielen Mitarbeitern, die sich derzeit jeden Tag neu auf die aktuellen Entwicklungen einstellen müssen, gebührt ein großer Dank." Was die nächsten Tage und Wochen angeht, sei man optimistisch – aber natürlich auch angespannt.

Nichts dem Zufall überlassen will auch Jörn Fuchs, Geschäftsführer der Paritätischen Sozialdienste. Die Gemeinschaftsveranstaltungen im Mathilde-Voigt-Haus und der Stadtresidenz seien fürs Erste abgesagt worden, erklärt Fuchs. In seinen Häusern gelte: mehr Hygiene, weniger Besuche. Für die Bewohner keine leichte Situation. "Für viele ist der Besuch von Kindern oder Enkelkindern das einzige Highlight am Tag." Die Besuche zu beschränken, sei nicht gerade zuträglich für die Psyche der Bewohner. Dennoch empfehlen auch Fuchs und seine Mitarbeiter dies für ihre beiden Häuser.

Die meisten Seniorenzentren in der Stadt haben – Stand Freitagabend – auch weiterhin geöffnet. In Kirchheim und Neuenheim wolle man zumindest das Essensangebot aufrechterhalten, erklärte Fuchs. Anders entschied man sich in Wieblingen. Gitta Blum, Leiterin des dortigen Seniorenzentrums, teilte gestern mit, dass dieses ab Montag "bis auf Weiteres" geschlossen bleibe und dass keine Gruppen sowie Veranstaltungen mehr stattfänden. Für diejenigen, die sich nicht selbst versorgen könnten, wolle man aber zumindest das Mittagessen weiter ausliefern.