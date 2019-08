Heidelberg. (pol/rl) Beamte der Heidelberger Polizei nahmen in der Nacht zum Freitag vier Männer fest, nachdem sie mehrere Fahrräder beschädigt und eines gestohlen hatten.

Laut Polizeibericht waren die vier Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren gegen 3.10 Uhr in der Hauptstraße unterwegs und beschädigten dabei mehrere abgestellte Fahrräder. Etwa 20 Minuten später machten sie sich in der Rohrbacher Straße an mehreren abgeschlossenen Drahteseln zu schaffen. Dabei knackte einer das Schloss eines Rads und nahm es mit.

Das bemerkte eine Streife des Reviers Mitte. Die Beamten kontrollierte die jungen Männer unmittelbar danach und forderten gleichzeitig Verstärkung an. Bei der Kontrolle wurden die 16- bis 18-Jährigen dann teilweise aggressiv und beleidigend.

Die Beamten stellten das gestohlene Fahrrad sicher und nahmen die Vier mit zur Wache. Hier wurden dann die beiden Minderjährigen ihren Eltern überstellt.

Die abschließende Sachbearbeitung wird dem Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Heidelberg-Mitte obliegen.