Heidelberg. (dns) Novum beim Heidelberger Halbmarathon: Erstmals seit vielen Jahren sind im Vorfeld der Laufveranstaltung am Sonntag, 1. Mai, nicht alle 3500 Startplätze vergeben. Wie Organisationsleiter Andreas Wahlster von der TSG 78 Heidelberg berichtet, haben sich 2586 Läuferinnen und Läufer im Internet angemeldet. Dabei waren die Plätze bislang immer heiß begehrt – in manchen Jahren waren sie binnen Stunden weg. Woran die diesjährige Zurückhaltung liegt, kann Wahlster noch nicht sagen: "Ich denke, das liegt nicht nur an der Pandemie, sondern hat mehrere Gründe." Diesen Trend erkenne man jedoch bei allen Läufen. "Da stehen wir noch ziemlich gut da." Beim renommierten Paderborner Osterlauf seien etwa nur die Hälfte der Startplätze vergeben worden.

Die geringere Nachfrage bietet kurzentschlossenen Läuferinnen und Läufern in diesem Jahr jedoch die Gelegenheit, sich noch spontan am Samstag ab 15 Uhr oder gar am Sonntag ab 7 Uhr im Zelt am Uniplatz nachzumelden. "Wir freuen uns, wenn noch ein paar dazukommen", so Wahlster. Die Veranstaltung sei bestens vorbereitet, das Orga-Team hoch motiviert und auch die Wettervorhersage passe: "Wer kommt, wird etwas Schönes erleben!", verspricht er. Dass an einer der prominentesten Stellen der Strecke – auf der Alten Brücke – Baugerüste stehen, sei kein Problem: "Das stört uns überhaupt nicht." Schließlich blieben noch mindestens 2,5 Meter Breite. "Das reicht völlig."

Die ersten Läufer starten am Sonntag um 9.15 Uhr bei der Peterskirche. Von dort geht es 21,1 Kilometer durch die Altstadt und Neuenheim, über den Philosophenweg, durch Ziegelhausen und Schlierbach und über den Schloß-Wolfsbrunnenweg wieder zurück in die Altstadt. Das Ziel befindet sich am Universitätsplatz. Entlang der Strecke werden zahlreiche Straßen gesperrt. Ab 12 Uhr sollte der Verkehr wieder wie gewohnt fließen.