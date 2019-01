Heidelberg. (tt) Eigentlich sieht in der Talstation der Bergbahn alles aus wie immer: Der silberne Wagen "2" steht in der Haltestelle, und man könnte meinen, er fahre jeden Moment ab. Doch seit Montag ruht der Betrieb der unteren und der oberen Bergbahn, Passagiere werden mit dem Ersatzbus zum Schloss, zur Molkenkur und auf den Königstuhl gebracht. Insgesamt 13 Wochen dauert die große Revision, bei der die Bergbahnen von rund 15 Fachfirmen - nächste Woche kommen zum Beispiel die Kabinenbauer - gewartet und überprüft werden.

Während bei Wagen "2" derzeit die besonders stark beanspruchten Türen für die Wartung ausgebaut und Verschleißteile ersetzt werden, steht Wagen "1" an der Station Molkenkur. Allerdings ohne Fahrwerk, denn die beiden Drehgestelle sind am Mittwoch zur Generalüberholung zum Hersteller in die Schweiz transportiert worden. Die Wagen der unteren Sektion sind extra so gebaut, dass man sie nicht komplett transportieren muss: "Die Bahn wurde um 70 Zentimeter angehoben, damit wir die Drehgestelle abbauen konnten", berichtet der technische Betriebsleiter der Bergbahn, Martin Jokiel. Mit einem Kran wurden die jeweils rund zwei Tonnen schweren Drehgestelle dann auf einen Lastwagen verladen. In vier Wochen sollen die Drehgestelle, die in der Schweiz in ihre Einzelteile zerlegt und komplett überarbeitet werden, wieder zurück in Heidelberg sein. Dann folgen die Drehgestelle von Wagen "2".

Alle sechs Jahre findet die Generalüberholung statt, die obere Bergbahn, bei der man die Drehgestelle nicht abmontieren kann, muss alle zehn Jahren komplett abgebaut werden. "Bei der oberen Bahn haben wir mehr Mechanik, die wir visuell kontrollieren können", erklärt Jokiel die unterschiedlich langen Zeiträume. Trotzdem fahren die historischen Wagen aus dem Jahr 1907 derzeit nicht, um die mechanischen, elektronischen und hydraulischen Teile überprüfen zu können.

Doch nicht nur die Fahrzeuge werden gewartet, in der Betriebspause wird die gesamte Anlage unter die Lupe genommen, insbesondere der Antrieb mit Motor, Getriebe und Bremsanlage, die im Maschinenhaus an der Molkenkur untergebracht sind. "Wir nutzen die Zeit, um Komponenten auszutauschen, um im Betrieb solche Wartungsarbeiten zu verhindern", erklärt Jokiel. Auch an der Strecke werden kleinere Ausbesserungsarbeiten erledigt, allerdings temperaturbedingt erst im März.

Für die große Revision haben sich die Verantwortlichen der HSB extra die schwächsten Zeiten des Jahres ausgewählt - die Monate Januar bis März. "In den Sommermonaten sind wir bei gutem Wetter den ganzen Tag voll ausgelastet", berichtet der Abteilungsleiter Bergbahn bei den Stadtwerken, Patrick Jelinek. 80 Personen werden dann alle zehn Minuten auf den Berg gebracht, der Löwenanteil von ihnen bis zum Schloss. "In den letzten zehn Jahren haben wir die Fahrgastzahlen fast verdoppelt", berichtet Jelinek. Rund 2,1 Millionen Fahrgäste hatten die untere und die obere Bergbahn im vergangenen Jahr, noch einmal 100.000 mehr als noch 2017. "Auch die Nutzung bis auf den Königstuhl hat sich verdoppelt", erklärt der Abteilungsleiter. Deshalb denke man darüber nach, den Betrieb weiter zu optimieren. "Von den Fahrgastzahlen spielen beide Bahnen in der Champions League der Standseilbahnen", ist Jokiel stolz.