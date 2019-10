Heidelberg. (pol/mün) Eine 19 Jahre alte Radfahrerin hatte in der Nacht zu Samstag keine Chance: Sie fuhr durch den Heidelberger Uni-Campus Neuenheimer Feld und stürzte plötzlich in eine drei Meter tiefe Baugrube. Sie hatte in der Dunkelheit nichts erkennen können, schreibt die Polizei. Denn ein oder mehrere unbekannte Täter hatten die Baustellenumzäunung und die Warnbaken zur Seite geräumt.

Die Frau konnte trotz ihrer Verletzungen noch mit dem Handy Freunde alarmieren, die ihr zu Hilfe kamen. Mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen wurde sie in eine Klinik eingeliefert.

Der Vorfall ereignete sich auf Höhe den Gebäudes 274.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord (Rufnummer 06221/45690) ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und hofft auf Zeugenhinweise.