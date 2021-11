Rund um die Gärten entlang der Leimengrube in Handschuhsheim installieren die Gärtner der Unteren Roth seit einigen Wochen Baustahlmatten vor Zäunen, um Wildschweine fernzuhalten. Foto: Philipp Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Regelmäßig treiben Wildschweine ihr Unwesen in Heidelberger Gärten, verwüsten Gemüsebeete, Wiesenflächen und Streuobstpflanzungen. Von den Folgen betroffen waren bisher auch die Gärten in der Handschuhsheimer Unteren Roth am Fuße des Heiligenbergs. Doch deren Inhaber und Pächter haben den Tieren jetzt den Kampf angesagt.

Schon seit vielen Jahren drängt das Schwarzwild aus dem Wald zunehmend in bebaute Gebiete vor und fühlt sich dort im wahrsten Sinne: sauwohl. Für die Tiere gestaltet sich die Futtersuche in den Gärten oft einfacher als im Wald. Infolge wärmerer Winter wachsen die Populationen zudem immer stärker. Vor allem für die beiden Stadtteile Handschuhsheim und Ziegelhausen ist diese Entwicklung zu einem echten Problem geworden, einem Problem, das längst auch durch die Jagd der Tiere nicht mehr einzudämmen ist.

Die Handschuhsheimerin Sabine Pabst betreibt gemeinsam mit ihrem Mann einen Garten von 2000 Quadratmetern Größe an der Leimengrube in der Unteren Roth. Ihre Hangfläche erfolgreich bewirtschaften und pflegen – das konnten die beiden in den letzten Jahren aber nur sehr eingeschränkt, denn regelmäßig wüteten auch hier die Wildschweine, wühlten sich durch Beete und fraßen frisch gepflanzte Kräuter und Sträucher. "Gegen Natur und Tiere haben wir nichts einzuwenden, aber wenn man gar nichts mehr anpflanzen kann, dann macht es einfach keinen Spaß mehr", sagt Pabst.

Im Frühjahr 2020 kontaktierte sie daher das Landschafts- und Forstamt. Dort stieß sie schnell auf offene Ohren: Seit 2015 berät die Stadt engagierte Gärtner und unterstützt diese finanziell im Rahmen des Förderprogramms "Weidegemeinschaft". Dieses wurde einst gemeinsam mit Ziegelhäuser Bürgern und dem Stadtteilverein erarbeitet. Das Ziel: Gärtner schließen sich zusammen, um ihre Gärten und somit die Heidelberger Kulturlandschaft zuverlässig zu pflegen und zu entwickeln – und dazu beizutragen, die Artenvielfalt zu schützen und zu fördern.

Damit der Schutz der Kulturlandschaft gelingen kann, müssen aber auch die Wildschweine ferngehalten werden. In Ziegelhausen setzte man dazu in der Vergangenheit neben Zäunen auf grasende Rinder, Schafe und sogar Alpakas. In der Unteren Roth sollen es nun vor allem Baustahlmatten richten. Sie wurden von der Stadt finanziert und angeliefert und werden von den Gärtnern gemeinsam entlang der rund einen Hektar großen Parzelle angebracht, um die bestehenden Zäune zu verstärken.

Die Idee zu einem solchen gemeinsamen Parzellenzaun entstand bereits 2009 – sechs Jahre, bevor das städtische Förderprogramm ins Leben gerufen wurde. Sie führte zur Gründung des gemeinnützigen Vereins "Garten – Landschaft – Bergstraße" durch sieben Handschuhsheimer Gärtner, die den Erhalt und die Pflege der eigenen Kulturlandschaft anstrebten. Es dauerte aber mehrere Jahre, bis die Stadt dem Verein erstmals Fördergelder für die Umsetzung der Idee zukommen ließ. Erst 2017 entstand so die "Musterparzelle Steinach": 30 Flurstücke von 700 Meter Umfang wurden damals mit Baustahlmatten umzäunt, um Wildschweine abzuhalten. Ein Konzept, das funktionierte – auch ohne die Beweidung der Gärten. Die war ursprünglich zwar angedacht, wurde aufgrund der fehlenden Machbarkeit aber nicht umgesetzt.

Seit 2017 wurden drei weitere solcher städtisch geförderter "Solidarparzellen" in Handschuhsheim gegründet. Das fünfte Projekt in dem Stadtteil entsteht nun in der Unteren Roth. Rund 30 Gärtner haben sich dort zusammengeschlossen und dazu verpflichtet, ihre Grundstücke über die Dauer von mindestens fünf Jahren zu pflegen.

Koordiniert wird das Projekt von Sabine Pabst. In den letzten eineinhalb Jahren hat sie ihre Nachbargärtner kontaktiert und teilweise auch erst ausfindig machen müssen, um sie für den Erhalt und die Pflege einer gemeinschaftlichen Parzelle zu gewinnen. Dabei sind unter den einzelnen Gärtnern echte Partnerschaften entstanden. Das Projekt, sagt Pabst, habe dazu geführt, "dass man sich auch untereinander besser kennengelernt hat".

Zusammengehörigkeitsgefühl und gegenseitige Hilfsbereitschaft ist am Fuße des Heiligenbergs weiterhin gefragt. Einige Stahlmatten wurden bereits angebracht, in den nächsten Wochen wollen die Gärtner die Arbeiten vollenden. Spätestens ab dem Frühjahr soll die Untere Roth wieder Insekten, Eidechsen, Vögeln und auch den Gärtnern selbst eine attraktive Heimat bieten – ganz ohne Wildschweine.