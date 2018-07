Heidelberg. (dns) Nachdem die Flüchtlingsunterkunft in Handschuhsheim im August letzten Jahres eröffnet worden ist, stehen nun die Bauarbeiten für das nächste Wohnheim zur Anschlussunterbringung an: Am 8. August wird in der Rohrbacher Straße "Im Kolbenzeil" die Baustelle eingerichtet, für den 13. August ist hier der Baubeginn geplant.

Auf dem Grundstück des ehemaligen Sprachheilkindergartens baut die städtische Wohnungsbaugesellschaft GGH Wohnungen für bis zu 80 Menschen. Da mehrere Anwohner Einwände gegen das Vorhaben erhoben hatten, hatte sich der Baubeginn verzögert.