Heidelberg. (pol/mün) Der Stadtbahnverkehr in der Bergheimer Straße in Heidelberg wurde am Donnerstagmorgen blockiert. Auf der zentralen Achse für den Straßenbahnverkehr kam es kurz vor 8 Uhr zu einem Unfall. Eine Autofahrerin soll die Vorfahrt der OEG-Linie 5 nicht beachtet haben, so dass es zur Kollision kam. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Haltestelle "Altes Hallenbad".

Die 38 Jahre alte Frau wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt - sie soll ein Schleudertrauma haben, so die Polizei.

Gegen 8.50 Uhr gab die Polizei bekannt, dass die Bergheimer Straße wieder befahrbar ist und die Bahnen freie Fahrt haben.

Update: 5. September 2019, 8.59 Uhr