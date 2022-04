Von Robin Höltzcke

Heidelberg. Die 160 Schweine von Landwirt Holger Koch fühlen sich auf den Weiden nahe des Grenzhofs sauwohl. Doch wie lange Koch seine Tiere dort noch halten kann, ist ungewiss. Denn zwischen Mannheim und Karlsruhe ist eine neue Bahntrasse für Güterzüge geplant. Einer der möglichen Streckenverläufe könnte direkt durch seine Weiden und Ackerland verlaufen. Mit ihm seien über 50 weitere Landwirte allein im Umkreis von Heidelberg von dieser Trassenvariante betroffen, erzählt Koch beim Vor-Ort-Termin mit der RNZ.

Die Schweinehaltung hat in Kochs Familie eine lange Tradition. "Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatten meine Vorfahren Schweine." Früher hatte der Landwirt seine Tiere im Stall an seinem Stammsitz in Edingen gehalten, wo er auch seinen Hofladen betreibt. Damit sollte Schluss sein und seine Tiere sollten Auslauf bekommen. Er entschied sich, sechs Hektar seines Ackerlands in Grünland umzuwandeln, um den Tieren eine artgerechtere Haltung zu bieten.

Hintergrund > Eine neue Gütertrasse plant die Deutsche Bahn zwischen Karlsruhe und Mannheim. Mit dem Streckenabschnitt wird die Gütertransportachse Rotterdam-Genua ausgebaut. Wo genau die neue Trasse verläuft, ist aber noch unklar. Zur Debatte stehen mehrere 1000 Meter breite potenzielle [+] Lesen Sie mehr > Eine neue Gütertrasse plant die Deutsche Bahn zwischen Karlsruhe und Mannheim. Mit dem Streckenabschnitt wird die Gütertransportachse Rotterdam-Genua ausgebaut. Wo genau die neue Trasse verläuft, ist aber noch unklar. Zur Debatte stehen mehrere 1000 Meter breite potenzielle Linienkorridore – sowohl links als auch rechts des Rheins. > Drei mögliche Korridore für die Trasse verlaufen vom Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld zum Grenzhof und weiter zwischen Eppelheim und Plankstadt in Richtung Walldorf. Die neue Gütertrasse würde somit die Heidelberger Stadtteile Kirchheim und Wieblingen in den Bereichen Neurott, Kurpfalzhof, Patrick-Henry-Village und Grenzhof betreffen. > Bis Ende 2023 möchte sich die Deutsche Bahn auf eine Linienvariante festlegen, die anschließend in das sogenannte Raumordnungsverfahren geht. Dabei sollen unter anderem der rechtliche Rahmen und die Machbarkeit geprüft werden. Der Bau der Gütertrasse soll dann frühestens im Jahr 2030 beginnen. roh

Erst seit August 2021 sind die Schweine der Rasse Duroc und Pietrain auf den Wiesen. Nur zwei Monate später kam die Hiobsbotschaft: "Wir hatten gerade den Unterstand für den Schweinemist fertig gebaut, als ein benachbarter Landwirt zu uns kam und sagte: ,Stell dir vor, was die planen’." Mehr als 200.000 Euro hatte Koch da bereits in mobile Ställe, Außenzäune und den Unterstand investiert. "Die Ausgaben sind auf 25 Jahre angelegt." Nun wisse er nicht, ob es sich überhaupt lohnt, die Infrastruktur der Schweinehaltung weiter auszubauen.

Auch wenn Kochs Landwirtschaftsbetrieb in Edingen sitzt, decken die Schweinehaltung am Heidelberger Grenzhof und die Direktvermarktung des Fleisches 40 Prozent seines Umsatzes, erklärt der 41-Jährige. Wenn die Bahntrasse durch seine Flächen gebaut würde, sieht Koch seinen Betrieb gefährdet. Denn die Flächen rund um seine Wiesen seien alle bereits landwirtschaftlich genutzt. "Da kann ich nicht einfach auf eine andere Fläche ausweichen", erklärt der Landwirt. In den Stall sollen die Schweine nicht wieder kommen, auch weil die Qualität des Fleisches besser ist, wenn die Tiere herumrennen können. Die Bahntrasse gefährde so auch drei Arbeitsplätze in Kochs Betrieb. Er will die Mitarbeiter unbedingt halten. "Unser Fleischermeister geht mit so viel Leidenschaft an seine Arbeit ran."

Koch ist überzeugt, dass er mit seinem Schweinefleisch eine wichtige Nische bei der Ernährung abdeckt: "Man findet hier kaum noch Schweine, die so viel Auslauf haben." Wenn er zu den Schweinen komme, sehe er zufriedene Tiere mit Blick auf den Odenwald. Das mache ihn glücklich. Und seine Kunden seien auch von der Qualität des Fleisches überzeugt. Sie würden ihn ermutigen, für seine Flächen zu kämpfen. Und das macht Koch auch: "Aufgeben ist für mich keine Option."

Er sei nicht gegen eine Bahnstrecke, sagt Koch. "Doch sie sollte dort gebaut werden, wo es sozial und ökologisch vertretbar ist." Er unterstützt die Forderung der Bürgerinitiative Plankstadt: Diese hält eine Tunnellösung auf rechtsrheinischer Seite für die bessere Variante, auch wenn diese wesentlich kostspieliger sei.