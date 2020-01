Heidelberg. (pne) Claus Unser ist sauer. In mehreren Fällen, so schreibt er, werde ihm vorgeworfen, auf dem Gehweg geparkt zu haben – im Langen Anger in der Bahnstadt. Die Gehwege dort sind mit einem anderen Pflaster versehen als die Randstreifen. "Und auf eben diesen Randstreifen ist das Parken in den Bereichen mit Parkschein, also gegen Bezahlung, erlaubt", so Unser. Doch das gilt offensichtlich nicht für den gesamten Randstreifen: Auf einem Teil – dem vorderen, der sich an die Einmündung anschließt – ist das Parken nicht erlaubt, wie Unser feststellen musste. Dabei gibt es hierfür seiner Meinung nach weder die entsprechende Beschilderung noch einen triftigen Grund.

"In der Bahnstadt hat die Stadt in mehreren Straßen Parkstreifen durch Pflasterwechsel und eine eindeutige Verkehrsbeschilderung ausgewiesen", so eine Stadtsprecherin auf Anfrage. Nur dort, wo das Pflaster sich vom Gehweg unterscheide und gleichzeitig eine Beschilderung gelte, dürfe ein Randstreifen auch zum Parken genutzt werden. "Im Umkehrschluss darf auf allen weiteren Verkehrsflächen, das heißt, auch in den Bereichen, welche nur mit einem Belagwechsel versehen sind, nicht geparkt werden." Diese Verkehrsflächen seien als Gehwege bestimmt.

Immer wieder, gibt die Stadtsprecherin zu, komme es in der Bahnstadt zu derlei Missverständnissen. Daher würden nun weitere, eindeutige Parkschilder mit Richtungspfeil aufgestellt. Zudem sei nach einer Ortsbegehung ein Plan erarbeitet worden. Demnach sollen an allen Einmündungen von Seitenstraßen entlang des Langen Anger Poller oder Fahrradbügel errichtet werden – auch, um das Falschparken auf diesen Flächen zu unterbinden.