Heidelberg. (tt) Direkt neben dem neuen Luxor-Kino in der Bahnstadt soll ein neuer Wellness-Tempel entstehen: Die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier, die in Heidelberg seit über 30 Jahren mit verschiedenen Fitness-Konzepten am Markt vertreten ist, plant auf dem 5300 Quadratmeter großen Grundstück direkt an der Czernybrücke ein neues „Premium Plus Resort“. Baubeginn für das Projekt könnte im Frühjahr 2019 - Eröffnung im Jahr 2021 sein.

Nach Unternehmensangaben wird in der Bahnstadt das größte und exklusivste Pfitzenmeier Fitness- und Wellnessstudio“ entstehen. Dafür wird ein vierstöckiges Gebäude errichtet, dessen oberste Etage etwas zurückversetzt wird.

Info: Am Mittwoch, 21. Februar, ist die Planung ab 18 Uhr auch Thema im Bezirksbeirat Bahnstadt (Bürgerzentrum B3, Gadamerplatz 1).