Heidelberg. (jola) Ein Heidelberger Bäcker hat seine Stromrechnung mit einem kleinen Trick ordentlich nach unten gedrückt: Durch starke Magnete hatte er drei Stromzähler so manipuliert, dass sich das Zählrad langsamer dreht – und damit falsche Stände auf den Uhren stehen. Das Amtsgericht hatte angenommen, mindestens 7493 Euro pro Jahr sei die Stromrechnung des Bäckers zu niedrig gewesen sein – und das seit 2014. 2018 wurde die Manipulation entdeckt. Dafür wurde er im Dezember 2020 wegen Betrugs zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Berufung am Heidelberger Landgericht, die am Montag verhandelt wurde, hat sich für ihn gelohnt: Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage von 3000 Euro eingestellt – der Bäcker ist somit nicht verurteilt und nicht vorbestraft.

Warum aber ist der Bäcker jetzt so glimpflich davongekommen? Immerhin hatte auch die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt. Man kann also davon ausgehen, dass sie sich eine höhere Strafe versprochen hatte als die ursprünglichen neun Monate auf Bewährung. "Verschiedene Gespräche" seien bereits im Vorfeld der Verhandlung geführt worden, teilte die Vorsitzende Richterin Kathrin Janicki zu Beginn der Sitzung mit.

Verteidiger Matthias Diefenbacher hatte schon vorab eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Zahlung einer Geldauflage ins Gespräch gebracht. Im Gegenzug würde sein Mandant die Tat im Zeitraum von September 2017 bis April 2018 gestehen. Den Rest der Taten bestritt der Bäcker. Mit der Verkürzung des Tatzeitraums reduziert sich der eingetretene Schaden bei den Stadtwerken deutlich: Im ersten Urteil ging das Amtsgericht von 37.465 Euro aus – nun stand nur noch etwa ein Fünftel dieses Betrages im Raum.

Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Angeklagter stimmten am Ende zu, dass die Kammer – Richterin Janicki und zwei Schöffen – das Verfahren per Gerichtsbeschluss gegen Geldauflage einstellt. "Ein wesentliches Kriterium dafür ist natürlich die Schadenswiedergutmachung, die bereits geleistet wurde", so Janicki. Der Bäcker hat bereits – zu einem Zeitpunkt, als er noch alle Taten komplett bestritt – rund 13.000 Euro an die Stadtwerke bezahlt. Jetzt kommen noch 3000 Euro mehr dazu, damit das Strafverfahren endgültig abgeschlossen ist.