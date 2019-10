Heidelberg. (pol/rl) Zweimal innerhalb von einer Stunde kollidierten am Montagvormittag Autos mit Straßenbahnen. Das erste Mal krachte es gegen 9.45 Uhr in der Mittermaierstraße. Hier war weißer Kastenwagen auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er in Höhe der Vangerowstraße zunächst nach rechts abbiegen wollte. Dann wechselte der Wagen jedoch unerwartet auf die linke Spur, woraufhin ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer ausweichen musste. Der Mercedes kam nach links von der Fahrbahn in den Gleisbereich ab, wo er mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn kollidierte. Der Kastenwagens mit HD-Kennzeichen fuhr weiter in Richtung Hauptbahnhof.

Ein 39-jähriger Fahrgast wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vor Ort ambulant behandelt. Am Mercedes sowie an der Straßenbahn entstand rund 20.000 Euro Sachschaden.

Hinweise auf den Kastenwagen-Fahrer erbittet die Polizei unter der 0621/174-4140.

Nur 45 Minuten später gab es einen weiteren Unfall: Gegen 10.30 Uhr war eine 78-jährige Opel-Meriva-Fahrerin auf der Berliner Straße in Richtung Norden unterwegs. Als die Frau nach links in die Zeppelinstraße abbiegen wollte, stieß mit einer in gleicher Richtung fahrenden Bahn der Linie 21 zusammen.

Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch 8000 Euro Sachschaden.