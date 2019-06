Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es auf der Straße "Neckarstaden" (B37) am Samstagnachmittag. Laut Polizeibericht war kurz vor 16.30 Uhr ein 42-jähriger Opelfahrer stadtauswärts unterwegs. In Höhe des Fußgängerüberwegs am Jubiläumsplatz musste er verkehrsbedingt bremsen. Ein hinter ihm fahrender 17-jähriger VW-Fahrer bemerkte dies zu spät. Der Jugendliche versuchte noch nach links ausweichen, kollidierte aber trotzdem mit dem Opel. Beim dem Zusammenstoß brach die hintere linke Radaufhängung samt Rad aus dem Radkasten des Opels. Der VW fuhr danach über das Rad, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf einer Verkehrsinsel liegen.

Der 17-Jährige wurde leicht verletzt, seine 44-jährige Beifahrerin, die Verantwortliche für das begleitete Fahren, sowie der 42-jährige Opel-Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren Totalschäden und wurden abgeschleppt. Es entstand rund 30.000 Euro Sachschaden.

Nach dem Unfall war die Bundesstraße stadtauswärts zwischen 16.34 und 17.50 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, was zu Staus führte. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Berufsfeuerwehr mit 12 Einsatzkräften.