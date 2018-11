Heidelberg. (pol/mare) Betrunken hat sich ein 25-Jähriger am Sonntagmorgen ans Steuer gesetzt. Das Ergebnis: Ein umgekipptes Auto und mehr als 16.000 Euro Schaden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach habe der junge Mann 1,4 Promille intus gehabt. Kein Wunder also, dass er gegen 5.05 Uhr an der Friedrich-Ebert-Anlage in Höhe des Europäischen Hofes den geparkten Suzuki übersah, der am rechten Fahrbahnrand stand. Irgendwie fuhr er nämlich auf diesen auf.

Und zwar heftig. Nachdem der Polo ins Schleudern geraten war, landete der 25-Jährige mit seinem Wagen nach dem Crash auf dem Dach. Der 25-Jährige musste aus dem Auto befreit werden und kam in ein Krankenhaus. Dort stellten Ärzte und Polizei dann nicht nur die Verletzungen, sondern auch den Alkoholpegel fest.