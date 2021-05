Heidelberg. (RNZ/ppf) Aufgrund starker Windböen musste die Ausstellung "Gegen das Vergessen" des Fotografen und UNESCO-Botschafters "Artists for Peace" Luigi Toscano am Dienstag dieser Woche kurzzeitig abgebaut werden. Seit Donnerstag steht sie wieder und das sogar länger als ursprünglich geplant: Bis zum 14. Mai sind die großformatigen Porträts von Überlebenden des Holocaust nun noch auf dem Heidelberger Universitätsplatz zu sehen. Die Stadt Heidelberg verlängerte auf Antrag des Karlstorbahnhofs die ursprüngliche Genehmigung um eine Woche.

Die Ausstellung ist jederzeit frei zugänglich und eintrittsfrei.

Update: Freitag, 7. Mai 2021, 13.48 Uhr

Ausstellung "Gegen das Vergessen" auf dem Uniplatz eröffnet

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es sind Gesichter, die niemand so schnell vergisst. Über 100 Porträts, jedes von ihnen mehr als zwei Meter hoch und einen Meter breit. Die Fotos der Ausstellung "Gegen das Vergessen" sollten eigentlich schon im letzten Jahr in Heidelberg zu sehen sein, die Pandemie aber machte es unmöglich. Nun, knapp ein Jahr danach, hat der Karlstorbahnhof die Porträts doch noch in die Stadt geholt, mitten auf den Universitätsplatz. Am Freitagabend wurde die Ausstellung dort im kleinen Kreis und per Livestream eröffnet, knapp 70 Menschen sahen auf Youtube zu.

"Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, diese Ausstellung hierher zu bringen", sagte Luigi Toscano. Seit 2014 trifft und porträtiert er weltweit Überlebende der NS-Verfolgung. Die daraus entstandene Ausstellung mit dem Namen "Gegen das Vergessen" reiste seitdem um den Globus, wurde unter anderem in Kiew, New York, San Francisco, Wien und Berlin gezeigt. Nun also Heidelberg. Nun also der Universitätsplatz im Herzen der Altstadt.

"Gerade das macht die Ausstellung so besonders", sagte Cora Malik, Chefin des Karlstorbahnhofs. Die Porträts seien für jeden erreichbar. "Auf diese Weise finden die Bilder einen direkten Zugang in den Alltag und das Bewusstsein der Menschen." Malik und dem Karlstorbahnhof ist es zu verdanken, dass die Ausstellung den Weg auch nach Heidelberg fand. "Als Kulturinstitution ist es uns ein großes Anliegen, eine lebendige und sich verändernde Erinnerungskultur zu pflegen und aktiv mitzugestalten", so Malik.

"Gegen das Vergessen" sei eine "Auseinandersetzung mit der Menschlichkeit", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. "Wer einmal in die Gesichter dieser Ausstellung guckt, den werden vor allem die Augen besonders in den Bann ziehen." Würzner dankte dem Künstler Toscano, dem es "hervorragend gelungen" sei, den eigenen Charakter jedes Porträtierten zu bewahren. "Wir alle können uns glücklich schätzen, dass es immer wieder Menschen gibt, die über neue Ideen auch die Auseinandersetzung mit dem Holocaust in unsere Gesellschaft zurückholen."

Mit seiner Ausstellung habe Toscano "ein zeitloses Werk geschaffen", sagte Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Es sei ein Werk, das seine Wirkung auch noch in vielen Jahren entfalten werde – dann, wenn keine Porträtierten mehr da seien, um von den Gräueln der NS-Barbarei zu berichten. Als er selbst die Fotos zum ersten Mal gesehen habe, sei ihm eines sofort ins Auge gesprungen: "Sie haben die Würde jedes Einzelnen der Porträtierten eingefangen." Der Betrachter blicke nicht in die Gesichter von Opfern, sondern von Menschen, die den nationalsozialistischen Verbrechern die Stirn geboten hätten – und die heute Zeugnis ablegten. Rose betonte, wie wichtig solche Zeugnisse nach wie vor sind. In einer Zeit, in der Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe und Religion angegriffen und ermordet würden, müsse man wachsam sein und "alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit konsequent bekämpfen".

Sonia Warshawski, aufgewachsen im polnischen Meseritz, war noch ein halbes Kind, als die Deutschen sie und ihre Mutter in das Konzentrations- und Vernichtungslager Lublin-Majdanek deportierten. Die Mutter überlebte das Lager nicht. Sonia Warshawski wurde später in Bergen-Belsen von den Briten befreit. 76 Jahre danach meldete sie sich im Rahmen der Ausstellungseröffnung mit einem kleinen Video zu Wort. Sie sei "zutiefst dankbar", dass Toscano die Geschichten der Überlebenden am Leben halte, sagte Warshawski – und gab den Zuschauerinnen und Zuschauern eines mit auf den Weg: "Behandle andere so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. Und das Wichtigste: Liebe über Hass!"

Info: Die Ausstellung ist bis 7. Mai auf dem Uniplatz zu sehen. Mehr zum Begleitprogramm gibt es auf www.karlstorbahnhof.de