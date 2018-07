Von Holger Buchwald

Heidelberg. Das Pollerkonzept für die Altstadt soll bis 2019 geplant und bereits 2020 umgesetzt werden - und damit ein Jahr früher als von der Stadtverwaltung empfohlen. Auf Antrag der Grünen votierte der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss mit sieben zu fünf Stimmen für den schnelleren Zeitplan. Die CDU und die Heidelberger waren aus finanziellen Gründen dagegen.

Prinzipiell waren alle Stadträte dafür, die Zufahrtsstraßen zur Fußgängerzone mit automatisch versenkbaren Pollern abzusichern, so wie es der Arbeitskreis zum Verkehrslenkungs- und -beruhigungskonzept für die Altstadt vorgeschlagen hat. Auch in Zukunft dürfen die Lieferwagen demnach von 6 bis 11 Uhr vormittags in die Hauptstraße einfahren, danach werden sie von Pollern daran gehindert. Nur Berechtigte - wie Handwerker und Anwohner - können dann die Pfosten im Boden versenken. In einer zweiten Ausbaustufe ist vorgesehen, auch die Ausfahrten abzusperren, damit niemand mehr entgegen der Fahrtrichtung in die Einbahnstraßen einbiegen kann.

"Die Poller in der Altstadt sind dringend notwendig. Anders ist das Problem der illegalen Fahrten und des unberechtigten Parkens nicht in den Griff zu bekommen", begründete Grünen-Stadtrat Christoph Rothfuß den Antrag: "Wir können kein Jahr warten, in der Hoffnung, dass in dieser Zeit kein Unfall passiert." Eineinhalb Jahre müssten reichen, um die offenen Fragen zu klären. Auch GAL-Stadtrat Michael Pfeiffer sprach sich für eine frühe Umsetzung aus: "Die Kinder könnten sich mit den Pollern wesentlich freier in der Altstadt bewegen." Die Realität zeige, dass sich bisher nur wenige Lieferanten an das Einfahrverbot in die Fußgängerzone nach 11 Uhr halten.

Baubürgermeister Jürgen Odszuck sprach sich für eine längere Planungsphase aus. Salzburg, in dem es bereits ein funktionierendes Pollerkonzept gebe, sei mit Heidelberg nicht zu vergleichen. Daher könnte das System aus der österreichischen Stadt nicht einfach übernommen werden. "Wir haben hier ein ganz komplexes Portfolio von Nutzern, die in die Altstadt einfahren dürfen. Das ist in Salzburg viel simpler." Unter anderem ist in Heidelberg zudem noch nicht geklärt, welche Technik eingesetzt werden kann, ob die Autofahrer zum Beispiel mit einem Chip, ihrem Smartphone oder einer automatischen Kennzeichenerkennung die Pfosten versenken können.

"Wenn Sie die frühe Umsetzung wollen, muss im Haushalt eine andere Maßnahme rausfliegen", sagte Alexander Thewalt, Leiter des Amts für Verkehrsmanagement, zu den Stadträten. Wie viel das Pollerkonzept genau kosten werde, sei noch unklar: "Die Schätzungen schwanken zwischen 1,2 und 1,6 Millionen Euro für die ersten 24 Poller."

Und es sei auch eine Frage des Personals, ob man die schnelle Umsetzung hinbekomme. Thewalt machte den Stadträten aber auch Hoffnungen: So könnte das Verkehrsberuhigungskonzept Altstadt ein Bestandteil des Masterplans zur Luftreinhaltung sein, den Heidelberg mit Ludwigshafen und Mannheim in Angriff nimmt. Dann wäre es möglich, dass der Bund bis zur Hälfte der Kosten übernimmt.

Mit einem weiteren Antrag konnten sich die Grünen nicht durchsetzen. Sie forderten, dass neben den bisher geplanten Pollern auch einer am Friedrich-Ebert-Platz und ein weiterer in der Schießtorstraße angebracht wird - damit die Plöck zumindest nach 11 Uhr vormittags auch wirklich zu einer Fahrradstraße wird. Thewalt sprach sich aber dagegen aus: "Wir wollen mit dem Konzept nur die bisher bestehenden Regeln durchsetzen." Wenn nun auch diese beiden automatisch versenkbaren Pfosten mit in die Planungen aufgenommen werden, sei dies etwas vollkommen Neues. Mit fünf zu fünf Stimmen und zwei Enthaltungen wurde der Antrag schließlich abgelehnt.

Die Grundsatzentscheidung für das Konzept, das auch weitere kleinere Maßnahmen wie eine stringentere Verkehrslenkung und eine Erneuerung des Parkleitsystems vorsieht, fiel hingegen fast einstimmig. Nur Karlheinz Rehm ("Die Heidelberger") enthielt sich.

Info: Der Haupt- und Finanzausschuss befasst sich am Mittwoch, 11. Juli, im Neuen Sitzungssaal des Rathauses mit dem Thema. Beginn ist um 16.30 Uhr.