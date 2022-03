Von Denis Schnur

Heidelberg. An der Einfahrt zum Ankunftszentrum stehen am Mittwochnachmittag Autos Schlange. Wo sonst nur der Shuttlebus wartet, der Geflüchtete in die Innenstadt bringt, stehen fünf Kleinwagen mit ukrainischem Kennzeichen. Vollgepackt mit den Habseligkeiten, die ihre Besitzer in kurzer Zeit zusammengesucht haben, bevor sie sich auf den Weg gemacht haben.

Es sind Bilder wie diese, die zeigen, dass im Ankunftszentrum derzeit vieles anders läuft als zuvor. Die Landeseinrichtung entstand ab 2015 als Reaktion auf die hohen Flüchtlingszahlen. Doch mit so vielen Zugängen wie in diesen Tagen musste sie noch nie fertig werden. Am Mittwoch überzeugten sich Migrationsstaatssekretär Siegfried Lorek, Florian Hassler, Staatssekretär im Staatsministerium, Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder und Oberbürgermeister Eckart Würzner vor Ort, dass dennoch alles geregelt abläuft.

Denn das ist nicht selbstverständlich. Alleine von Dienstag auf Mittwoch ist die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge im Zentrum von 1161 auf 1500 gestiegen. "Jeden Tag kommen etwa zehn Prozent mehr als am Vortag", berichtet Felder. Wie lange das so weitergehe? "Niemand von uns hat eine Glaskugel", sagt die Regierungspräsidentin bei dem gemeinsamen Rundgang. Am Mittwoch waren 2700 Menschen im Zentrum untergebracht – für maximal 2800 ist Platz. Um einen Puffer zu schaffen, hat das Land begonnen, die Menschen auf die Kreise zu verteilen.

Entsprechend steht im Zentrum ein Reisebus vor einem großen weißen Zelt. Vor allem Frauen und Kinder steigen ein, auch einige Männer. Die meisten haben ihr Hab und Gut in großen blauen Säcken verstaut und versuchen, es im Kofferraum unterzubekommen. Keine leichte Aufgabe: "Wir haben ein zunehmendes Transportproblem mit dem Gepäck", gesteht Markus Rothfuß, Leiter des Ankunftszentrums.

Denn die Menschen aus der Ukraine haben eine relativ kurze Flucht hinter sich. Die Geflüchteten, die bislang ankamen und noch immer kommen, haben oft nicht viel mehr dabei als das, was sie am Leib tragen. Schließlich sind sie meist viele Wochen unterwegs. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer wollten dagegen bis zwei Tage vor ihrer Ankunft ihr Land gar nicht verlassen. "Immer mehr Menschen berichten, dass sie Beschuss in unmittelbarer Nähe erlebt und erst dann die Flucht ergriffen haben", so Rothfuß.

Auf die Schnelle werden dann Familienautos vollgeladen. Der Vater muss in der Regel bleiben, Mutter und Kinder – teilweise auch die von Verwandten und Freunden – und manchmal auch das Haustier quetschen sich in den Wagen. "Auch das bereitet uns viel Arbeit", so Rothfuß. Denn in dieser schwierigen Phase dürften ausnahmsweise auch Vierbeiner – außer große Hunde – in die Sammelunterkunft. "Das ist eigentlich nicht gut", so der Leiter, "aber wir wollen den Menschen nicht auch noch die Trennung vom Haustier zumuten." Viele Neuankömmlinge seien ohnehin traumatisiert. Umso wichtiger sei es, dass die Uniklinik ihre psychologische Sprechstunde ausgebaut habe.

Überhaupt wird im Ankunftszentrum vieles gerade ausgebaut. Aus dem ehemaligen Burger King wird ein Info-Zentrum für ukrainische Neuankömmlinge. Erst vor Kurzem hat man die Kapazität der Einrichtung vergrößert. "Aber 2800 Plätze ist auch organisatorisch das Maximum", so Rothfuß. Um nicht drüber zu kommen, werden auch in den nächsten Tagen wieder Reisebusse das Zentrum verlassen, um die Menschen im Land zu verteilen.

Denn am Mittwoch sind sich alle einig, dass noch viel mehr Kriegsflüchtlinge kommen werden. "Wir erwarten eine Flüchtlingsbewegung, die größer sein wird als 2015 / 16", sagt Würzner. Um die zu bewältigen, würden bei aller Hilfsbereitschaft weder die privaten Unterkünfte, noch die Flüchtlingseinrichtungen ausreichen, ergänzt Lorek. Stattdessen werde man etwa Sporthallen zu Schlafsälen umfunktionieren müssen. "Das wird uns allen viel abverlangen", so der Staatssekretär. "Aber es ist richtig, dass wir helfen – und wir stellen uns dieser Herausforderung gemeinsam."