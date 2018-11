Heidelberg. (hob) Ein größeres Polizeiaufgebot sorgte am Montagnachmittag in Bergheim für Aufsehen. Nach den Angaben eines Polizeisprechers war es gegen 16.40 Uhr in der Karl-Metz-Straße vor der Hausnummer 5 (an der Berghemer Straße) zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen.

Hierbei wurde eine Person schwer verletzt. Eventuell durch ein Messer, möglicherweise aber auch durch einen Schraubenzieher oder einen anderen scharfen Gegenstand. Einer der Beteiligten flüchtete zunächst zur Shell-Tankstelle in der Vangerowstraße und wird immer noch gesucht (Stand: 20.15 Uhr).

Offenbar hatte auch der Verletzte kein großes Interesse daran, an der Aufklärung der Tat mitzuwirken: Er flüchtete aus dem Krankenhaus, konnte aber kurz darauf festgenommen werden. Zusammen mit dem dritten Beteiligten wurde er am Montagabend vernommen.

Der genaue Tatablauf ist noch unklar. Insgesamt war die Polizei mit sechs Streifenwagen und Unterstützungskräften der Wasserschutzpolizei sowie Beamten der Kripo im Einsatz. Kriminaltechniker untersuchten die Waschstraße der Shell-Tankstelle. Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen geben können, sollen sich unter Telefon 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst melden.

Update: Montag, 12. November 2018, 20.15 Uhr