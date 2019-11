Heidelberg. (hö) Erst informierte ein Zettel, dass das Café Wema in der Bergheimer Straße „wegen Krankheit“ vorerst geschlossen bleibe. Seit einiger Zeit sind auch die Schaufenster abgeklebt: Das Café werde nicht wieder öffnen, bestätigt Pächter Mathias Pföhler. Es ist auch nicht „wegen Krankheit“ geschlossen, sondern weil die Eigentümer seinen Mietvertrag nicht mehr verlängern wollten. Es kam zu allerhand Schreiben der Anwälte beider Parteien, aber irgendwann stand für Pföhler fest: „Das hat keinen Sinn mehr. Angeblich will man keine Gastronomie mehr in den Räumen haben. Die Kündigung erfolgte, ohne mir einen Grund zu nennen. Ich hätte sogar von mir aus mehr Miete geboten.“

Vor fünf Jahren übernahm Pföhler das Café, vorher hatte es fast 40 Jahre lang Dimitrios Tasakaloglou geführt, bis er einen Schlaganfall erlitt. Seinen Namen hat das Café, so informierte die RNZ ihre Leser zur Eröffnung am 24. Juli 1974, von den ersten Pächterinnen Renate Weiss und Ingeborg Majetitsch – die ersten beiden Buchstaben ihrer Nachnamen ergeben „Wema“. Auch wenn die beiden das Lokal nur einige Monate führten, so blieb doch das Innere über 40 Jahre hinweg erhalten und wirkte ein wenig wie aus der Zeit gefallen mit der altdeutschen Tapete und den weißen Schleiflackmöbeln im Biedermeierstil. Als Pföhler das „Wema“ übernahm, renovierte er erst einmal gründlich – und das sollte sich auszahlen: „Man hat den Zuwachs an Kunden gespürt, es kamen auch wieder die jüngeren Gäste.“

Pföhler, der schon immer selbstständig war, sieht durch die Kündigung seine „Existenz genommen“, ist aber zuversichtlich, dass er etwas anderes finden wird. Das Angebot seiner Vermieter, noch ein Jahr zu verlängern, lehnte er ab: „Man reitet kein totes Pferd mehr.“ Die Kuchenvitrinen und Geräte hat er erst einmal eingelagert – mit dem Ziel, sie später zu verkaufen.

Und was wird nun aus dem Ladenlokal? „Keine Ahnung, aber viel mehr als ein Café, das ich grundsätzlich gern weiter betrieben hätte, fällt mir auch nicht ein.“