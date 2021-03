100 neue Wohnungen über vier Etagen, samt Tiefgarage: Das plant die Firma Erhard & Stern für das Gelände des ehemaligen Autohauses Joncker in der Weststadt. Um Verkehrslärm zu reduzieren, sollen die Balkone dort verglast werden. Visualisierung: Erhard & Stern

Von Helen Moayer Toroghy

Heidelberg. Rund 100 neue Wohnungen könnten der akuten Wohnungsnot in Heidelberg vielleicht schon bald entgegenwirken. Die Firma Erhard & Stern plant nämlich eine große Wohnanlage in der Weststadt. Auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Joncker, an der Ecke Hebelstraße 1 und Römerstraße 92-94, sollen die Neubauten errichtet werden.

In einer Online-Veranstaltung hat die Firma das Vorhaben jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt. In Heidelberg gehört es im Rahmen der Leitlinien für mitgestaltende Bürgerbeteiligung dazu, Bürgerinnen und Bürger frühzeitig und vor Beginn des formellen Verfahrens über Projekte zu informieren. Über einen Architekten-Wettbewerb habe man entschieden, wie genau die Wohnanlage nun realisiert werden soll. Zum Sieger wurden im November letzten Jahres der Architekt Jens Jakob Happ und sein Team aus Frankfurt gekürt.

"Die Entwürfe haben durch die ansprechenden Grundrisse und die Fassadengestaltung überzeugt", so Gregor M. Erhard von der Geschäftsführung. So sollen beispielsweise Außenwände mit Stein verkleidet werden, damit sie sich räumlich gut in die Umgebung einfügen. Eigentlich ist es wegen seiner Größe ein ungewöhnliches Bauvorhaben für diese Lage. Der Gebäudekomplex soll sich nämlich über vier Etagen erstrecken, hinzu kommen noch das Dachgeschoss und die Tiefgarage im Untergeschoss.

"Im Erdgeschoss könnte ein Café oder eine Bäckerei einziehen, aber auch eine Kindertagesstätte wäre denkbar", so Happ. Zwar gehe es bei dem Projekt überwiegend ums Wohnen, aber die Anlage biete im Erdgeschoss auch Raum für kleinere Läden. Durch die U-Form des Gebäudes könne eine ruhige Grünanlage im Innenhof gestaltet werden. Auch Bäume sollen dort gepflanzt werden. Damit diese auch hoch wachsen, sieht die Bauskizze vor, dass im Parkhaus eine Aussparung für die Bäume gelassen wird: "Dadurch können sie sich tief verwurzeln und stoßen nicht nach 80 Zentimetern auf Beton – ein Baum-Trog, wenn Sie so wollen", beschreibt es Architekt Happ.

Um Verkehrslärm zu reduzieren, sei vorgesehen, die Schlafräume Richtung Innenhof auszurichten und die Küchen zur Straße. Das Gelände ist nämlich von Bahngleisen und Hauptverkehrsstraßen umgeben. Auch eine Verglasung der Balkone sei daher in Planung: "Damit Sie dort gemütlich sitzen und auf vorbeifahrende Züge schauen können, ohne dass Ihnen die Kaffeetasse vom Tisch fällt", so Happ.

Wer sich die Wohnungen am Ende leisten kann und zu welchen Preisen sie angeboten werden sollen, steht allerdings noch nicht fest. Man habe vor, sich an die "marktüblichen Preise" zu halten, erklärte die Geschäftsführung.

Ob es sich am Ende um Eigentums- oder Mietwohnungen handeln wird, ist ebenfalls noch nicht endgültig beschlossen: "Die Tendenz geht eher zu Mietwohnungen", teilt Erhard jedoch mit. Das Gebäude soll bis 2024 fertig sein. Zunächst muss der Bauantrag aber noch durch das formelle Verfahren. Der Plan wird einen Monat lang öffentlich einsehbar sein, sodass Bürger Stellung nehmen können.