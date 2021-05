Von Maria Stumpf

Heidelberg. Zwischenlösung statt Leerstand: Auf der Suche nach Standorten für die Kultur- und Kreativwirtschaft haben die Stadt und der Immobilien-Entwickler Andreas Epple als Eigentümer des ehemaligen Areals der Heidelberger Druckmaschinen in der Kurfürsten-Anlage neue Wege der Zusammenarbeit gefunden. Auf einer Fläche von rund 7000 Quadratmetern haben sich längst verschiedene Start-ups, Selbstständige und Kreative für wenig Geld eingemietet. Jetzt gibt es weitere Mieter im ehemaligen Kantinen-Komplex.

Das Unternehmen Epple hat das Areal 2015 erworben, seit 2016 nutzen Firmen der Kreativwirtschaft verschiedene Räume. Die Zwischennutzung ist zunächst bis Ende 2022 befristet. Auf dem Gelände soll später ein neues Stadtquartier mit Wohnungen entstehen. "Es geht also nicht um eine Dauerlösung", machte Bürgermeister Wolfgang Erichson bei einem Rundgang durch den Kantinen-Gebäudekomplex deutlich. Für die Stadt sei es wichtig, die jungen und kreativen Köpfe zu halten und wachsen zu lassen. "Wir suchen deshalb immer Räume, um für entsprechende Rahmenbedingungen zu sorgen."

Zu den Mietern gehört auch Sabine Röhl vom Aktionsbündnis „Schöner Willi“. Foto: Rothe

Mit dabei beim Rundgang waren auch Ellen Koban und Katharina Pelka von der Stabsstelle für Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Shiva Hamid und Wulf Kramer von der städtischen Zwischennutzungsagentur "Team Z". Seit 2019 begleitet das Team das Projekt. Ihr Job ist es, als Mittler geeignete Räume für Nutzer und Vermieter zu finden. Zwischennutzung sei "ein sehr kniffliges Geschäft", erklärte Kramer. Weil Eigentümer lieber in großen Stücken und nicht in kleinen Einheiten vermieten wollten. Umso dankbarer sei man dem Unternehmen Epple. "Hier entsteht Vielfalt und Kreativität. Wir sind froh, dazu einen Beitrag leisten zu können", betonte Daniela Reich als Mitglied der Geschäftsleitung. Die Zwischenvermietung sei nicht gewinnorientiert. "Doch ein Leerstand würde auch Kosten verursachen."

Starten, probieren – und manchmal klappt es auf die Überholspur: Im Erdgeschoss erzählte Annalena Horsch, Geschäftsführerin eines E-Bike Herstellers, ihre Erfolgsgeschichte. Vor zehn Jahren mit zwei Leuten in zwei kleinen Räumen im Gründerzentrum Dezernat 16 gestartet, zog man bald für mehr Platz in die Kurfürsten-Anlage, die Belegschaft zählt mittlerweile an die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Demnächst ist der Umzug an den Standort Heidelberg Innovation Park (HIP) nach Kirchheim angesagt. "Wir wollten immer in dieser Stadt bleiben."

Der Künstler Steffen Kuderer nutzt die Räumlichkeiten als Atelier. Foto: Rothe

Im Obergeschoss, wo im Bankettsaal getafelt wurde, locken inzwischen Yoga-Angebote unter eine schicke Holzdecke mit imposantem Leuchter, nebenan "braut" ein Jungunternehmen nach eigenen Angaben Videos und Werbefilme "nach originalem Heidelberger Reinheitsgebot". Im Flur weiter hinten lässt sich dieser gewisse Charme der alten Kantine dann zwar nicht ganz verleugnen, doch hinter Stellwänden und Malerstaffeln haben seit Ende 2020 Ateliers mit großflächiger und kleinformatiger Kunst ihre Nischen gefunden. Mit Ideen und überschaubaren Investitionen bei einer monatlichen Warmmiete von 200 Euro lassen sich Gründerideen verwirklichen.

Die ersten sieben Mieter sind eingezogen, insgesamt ist Platz für 15 kreative Menschen. Von den rund 7000 Quadratmetern Fläche für Zwischennutzungen in den verschiedenen Gebäuden des Areals sind aktuell noch 280 Quadratmeter ungenutzt.