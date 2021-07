Heidelberg (Sm). Auch im Kirchheimer Bezirksbeirat stand in dieser Woche das Gasleitungsprojekt von Terranets BW auf der Tagesordnung. Markus Foltin vom Amt für Verkehrsmanagement gab einen Überblick. Von Überzeugung bezüglich der Wiederaufnahme der schon 2006 planfestgestellten Erdgasleitungstrasse durch Heidelberg und auch durch Kirchheim konnte dagegen bei den Bezirksbeiräten keine Rede sein. Die Stadt werde die Planungen von Terranets BW kritisch begleiten, man habe aber zurzeit noch keine Handhabe, gab Foltin zu bedenken: "Wir sind aktuell nur Zuschauer." Außerdem liege noch keine konkrete Trassenführung vor.

Dennoch soll im Vorfeld der Verträglichkeitsprüfung und der Einbindung der Öffentlichkeit in diesem Halbjahr ein Stimmungsbild aus Heidelberg vorliegen. "Wir wollen dann Bilanz ziehen, wie Heidelberg in die Planung einsteigt", so Foltins Anliegen, verbunden mit der Hoffnung, eine Trassenführung durch sensible Gebiete in Kirchheim, Rohrbach, aber auch Wieblingen und auf dem Emmertsgrund zu vermeiden. Doch die Möglichkeiten, entscheidend in die Planungen eingreifen zu können, erscheinen gering.

Umso größer sind auch die Bedenken und sogar Vorwürfe der Bezirksbeiräte. So zweifelte Ruth Hörner (CDU) an der Notwendigkeit einer Gasleitung. Grünen-Mitglied Fritz Engbarth-Schuff sieht das ebenso und wundert sich dass, "die Stadt nicht aktiv geworden ist", es aber jetzt dafür wahrscheinlich zu spät sei. Eike Christoph Mennrich (CDU) äußerte ebenfalls Bedenken: "Wenn man nicht jetzt über die verfahrenstechnische Diskussion hinausgeht, dann haben wir bald ,Stuttgart 21‘."

Es kamen noch Fragen zur möglichen Akteneinsicht bei Terranets BW sowie zu eventuellen Plänen zur Enteignung der Landwirte auf. "Uns geht es darum, eine andere Trasse ins Spiel zu bringen", vertröstete Foltin die Bezirksbeiräte. Diese stimmten mit zwölf Ja-Stimmen und vier Enthaltungen für einen Antrag, nach dem die Gasleitung nicht notwendig sei – und höchstens entlang von Straßen gebaut werden solle.