Von Julia Schulte

Heidelberg. Die Altenpflege ist ein Thema, mit dem sich die meisten Menschen im privaten Umfeld früher oder später auseinandersetzen müssen – und seit der Corona-Pandemie ist es auch medial höchstpräsent. Luise Voigt bringt jetzt das Theaterstück "Villa Abendsonne" rund um das Leben im Pflegeheim auf die Bühne.

Premiere feiert es am Freitag, 18. Februar, im Theater und Orchester Heidelberg. Im Gespräch mit der RNZ erzählte die 36-jährige Regisseurin, wie das Stück entstanden ist, was sie sich von der Politik für die Pflege wünscht – und wie sie das Leben im Heim bei ihren Besuchen erlebte.

Frau Voigt, für die Stückentwicklung von "Villa Abendsonne" haben Sie und das Schauspielensemble mehrfach das Mathilde-Voigt-Haus in Kirchheim besucht. Wie genau kann man sich den Entstehungsprozess im Pflegeheim vorstellen?

Wir sind zunächst ganz offen in das Heim gegangen, haben uns dort in den Gang gesetzt und beobachtet. Dann haben wir natürlich auch mit dem Personal und den Bewohnern gesprochen, und einige haben uns ihre Lebensgeschichte erzählt. Vor allem ist uns bei den Aufenthalten aufgefallen, was für eine wichtige Rolle die Musik im Leben der Bewohner spielt, zum Beispiel Lieder aus der Kindheit und Jugend. Auch das gemeinsame Singen ist ein wesentlicher Teil des Lebens im Heim.

Wie ist dann aus diesen Eindrücken das Theaterstück entstanden?

Wir haben basierend auf unseren Beobachtungen eigene Texte verfasst und geben außerdem Szenen von vor Ort eins zu eins wider. Das Leben im Heim ist geprägt von Routinen und Tagen, die gleichförmig ablaufen. Und es ist ein stiller Ort, wo wenig geredet wird. Dafür haben wir eine geeignete Übersetzung für die Bühne gesucht: So wird bei uns der Bühnen- zum Gemeinschaftsraum, in dem sechs Bewohner zusammen den Tag verbringen. Die Zuschauer bekommen dadurch Einblicke in das Leben im Pflegeheim und auch in das Leben, das die Figuren früher geführt haben.

Sie sagten, Musik ist ein wesentliches Element im Leben der Bewohner. Fließt dieser Aspekt in das Stück ein?

Ja, die Szenen werden durch Musik von dem Komponisten Björn SC Deigner strukturiert. Die Lieder hat er extra als Livemusik für das Stück geschrieben. Sie sind während der Proben entstanden, wo die Schauspieler sich auch Musik wünschen konnten, die zu ihrer jeweiligen Rolle passt.

Wie haben sich die Schauspielerinnen und Schauspieler auf ihre Rollen vorbereitet?

Alle Darsteller waren mehrere Male im Pflegeheim. Die Darsteller sind vom Alter her bunt durchmischt und mussten sich erst an das hohe Alter annähern. Dafür haben wir Ganzkörper-Altersanzüge entworfen. Darin kann sich der Träger schwerfälliger bewegen, sein Blickfeld ist eingeschränkt und er hört schlechter. Es ist wirklich imposant, wie sich ein 25-Jähriger auf einmal in einen alten Mann verwandelt. Mit diesen Anzügen haben wir dann auch zum Teil geprobt.

Und wie haben die Bewohnerinnen und Bewohner auf das Projekt reagiert?

Die Reaktionen waren sehr positiv. Das lag auch daran, dass wir das Pflegeheim zu zwei Zeiten besucht haben: jeweils im Herbst 2020 und 2021, also in stark von der Pandemie geprägten Phasen. Für einige Bewohner war unsere Anwesenheit richtig wichtig, weil ja viele Veranstaltungen und Gruppenaktivitäten ausgefallen sind und weniger Besuch kam. Einige Bewohner haben auch aktiv den Kontakt zu uns gesucht. Dabei haben wir natürlich immer streng auf Corona-Vorsichtsmaßnahmen geachtet. Übrigens kommen auch einige der Bewohner und der Pflegekräfte zu dem Stück. Wir sind schon gespannt auf die Reaktionen.

Kam Ihnen die Idee zu dem Stück durch die Corona-Pandemie?

Nein, die Idee entstand tatsächlich vor mehr als zwei Jahren, also kurz vor Corona. Ich habe ein Thema gesucht, das sich für so eine Art der Stückentwicklung eignet. Außerdem fand ich, dass Alter und Pflege im öffentlichen Diskurs unterrepräsentiert sind und wir uns zu wenig damit auseinandersetzen. Das hat sich durch die Pandemie natürlich geändert.

Die Pandemie hat ein Schlaglicht geworfen auf den Personalmangel und die große Belastung in der Pflege. Wie haben Sie das im Heim erlebt?

Da wir nur während Corona dort waren, habe ich keinen Vergleich zu der Zeit davor. Aber wenig überraschend war, dass die Pfleger wegen des Personalschlüssels einfach zu wenig Zeit für die Bewohner hatten. Da sind halt manchmal drei Pfleger für 25 Leute zuständig. Das hat sie selbst total frustriert, weil sie ja den Anspruch haben, Beziehungen aufzubauen und Vertrauenspersonen zu sein. Und weil während der Pandemie weniger Besuch kam, hat sich das schon stark auf die Bewohner ausgewirkt.

Erwartet die Zuschauer also ein eher deprimierendes Stück?

Nein, überhaupt nicht! Man denkt es vielleicht nicht, aber Humor ist eine wesentliche Komponente des Stücks, etwa aufgrund von lustigen Missverständnissen, zu denen es immer wieder kommt. Ich habe ja auch selbst gemerkt: Je öfter ich im Heim war, desto mehr hat dieser Ort an Schrecken verloren. Am Anfang bin ich etwas befangen hingegangen, aber bald wurde mir klar: Es ist ein Ort wie jeder andere. Auch in Pflegeheimen wird gelacht, gemotzt und geflirtet.

Nach all den Einblicken, die Sie in die Pflege hatten: Was wünschen Sie sich von der Politik für diesen Bereich?

Diese Lebensphase gehört zum Leben dazu, wie auch die Kindheit. Deshalb sollten die Pflegeeinrichtungen vom Staat so gefördert werden wie auch Einrichtungen für Kinder. Wenn mehr Geld, Zeit und Mühe in die Bewohner investiert würden, dann könnte es ein richtig gutes Lebensalter sein. Wir vergessen auch oft, dass die Menschen in den Heimen ein ganzes Universum an Leben hinter sich haben und durch das Auslagern der Personen viel Wissen und viele Geschichten verloren gehen. Die Menschen sollten deshalb viel mehr in die Gesellschaft integriert werden. Es ist doch auch auffällig, wie selten man sehr alte Menschen in der Stadt zu Gesicht bekommt. Deshalb sollten die Heime mehr in das Stadtleben integriert werden. Entsprechende Initiativen gibt es zum Glück bereits.

Info: "Villa Abendsonne" feiert am Freitag, 18. Februar, um 19.30 Uhr im Marguerre-Saal, Theaterstraße 10, Premiere. Tickets und eine Übersicht über weitere Termine gibt es auf www.theaterheidelberg.de.