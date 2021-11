Von Anica Edinger

Heidelberg. Das Telefon steht nicht mehr still, mit dem Beantworten von E-Mails kommen die Praxisangestellten längst nicht mehr hinterher: Albertus Arends, Allgemeinmediziner mit eigener Hausarztpraxis in Neuenheim sowie stellvertretender Vorsitzender der Heidelberger Ärzteschaft, berichtet von "grenzwertigen" Zuständen in den Arztpraxen. Die Nachfrage nach den Booster-Impfungen – also einer dritten Corona-Schutzimpfung zur Auffrischung – sei groß, dazu kommen die vielen kranken Patienten, um die man sich in der Herbstzeit kümmern müsse, und die vielen anderen Impfungen, die die Praxen zu stemmen haben: Grippe, Diphtherie und Pneumokokken etwa.

Arends hält es deshalb für geboten, auch bei den Booster-Impfungen zu priorisieren: "Jetzt die Über-70-Jährigen, die vulnerablen Gruppen und medizinisches Personal impfen – und wenn das erledigt ist, dann die anderen", sagt der Allgemeinmediziner. Denn: "Alle auf einmal: Das geht nicht." Für Jüngere, deren Zweitimpfung nicht so lange zurückliegt, sei die medizinische Indikation für die Drittimpfung auch noch gar nicht gegeben. "Da haben wir ausreichend Zeit." Wissenschaftliche Daten zeigten, dass diese Gruppe nicht so schwer an Covid-19 erkrankt und nicht ins Krankenhaus muss – im Gegensatz zu den Älteren. Arends ist froh, dass in Heidelberg die Menschen in Alten- und Pflegeheimen immerhin bereits ihre Booster-Impfung durch die mobilen Impfteams bekommen haben. Nun sei es wichtig, auch die Menschen zu versorgen, die etwa durch ambulante Pflegeteams zu Hause versorgt werden.

Arends findet aber: "Im Rhein-Neckar-Kreis sind wir in Sachen Impfung gut aufgestellt." Ab Montag, 15. November, gibt es wieder ein dauerhaftes Impfangebot: In der alten Chirurgie kann man sich ab dann immer montags, mittwochs und freitags impfen lassen. In der Woche vom 22. bis 26. November soll es zudem voraussichtlich eine größer angelegte Impfaktion der niedergelassenen Ärzte geben. Wenn es allerdings tatsächlich politischer Wille sei, nun wirklich die gesamte Bevölkerung mit einer Drittimpfung zu versorgen, sagt Arends, "dann brauchen wir wieder die Impfzentren". Diese wieder zu eröffnen, ist der Landesregierung zufolge nicht geplant. Stattdessen wurde kürzlich die Zahl der mobilen Impfteams im ganzen Land erhöht.

Aktuell gelingt es Arends zufolge "nicht gut", bisher gar nicht geimpfte Menschen von der Corona-Schutzimpfung zu überzeugen. Rational könne man Impfverweigerern nicht mehr begegnen, so Arends. "Die Politik muss da mehr Druck ausüben", findet der Arzt. "Mit Einschränkungen für Ungeimpfte wie in Österreich." Dort wurde kürzlich die 2G-Regel für viele Lebensbereiche eingeführt, was zu einem sprunghaften Anstieg der Impfungen führte.