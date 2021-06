Heidelberg. (jus) Die Nachfrage nach Biontech ist hoch, die Impfstoffe Astra-Zeneca und Johnson & Johnson sind dagegen mit steigender Impfquote nicht mehr ganz so begehrt. So lässt sich die Bilanz der Impfaktionen zusammenfassen, die seit 15. Mai in Heidelberg stattfanden. Damals hatte die Gemeinschaftspraxis Blittersdorff in Handschuhsheim die erste Impfaktion ohne Termin mit Astra-Zeneca ausgerufen, der Andrang war riesig.

Bei dem mehrtägigen Impfangebot der Stadt auf dem Emmertsgrund vergangene Woche war die Nachfrage deutlich geringer. Am Ende blieben rund 150 der 700 Dosen Johnson & Johnson übrig, obwohl die Aktion nach zwei Tagen für alle Heidelberger geöffnet wurde. Die Reste gehen jetzt an mobile Impfteams sowie an das Kreisimpfzentrum. Weitere städtische Impfaktionen sind aufgrund der geringen Resonanz nicht geplant. Besser lief es bei Dr. Albertus Arends, der am vergangenen Mittwoch eine Impfaktion mit Astra-Zeneca organisiert hatte. Aber auch dort blieben knapp 100 Dosen übrig, die wahrscheinlich bei einer weiteren Aktion verimpft werden sollen.

Dass Impfwillige vor allem Biontech wollen, zeigte sich bei der Impfaktion der Gemeinschaftspraxis Dr. Jung am Donnerstag in der Altstadt. Stundenlang standen die Menschen in der Schlange. Am Freitag indes, an dem Jung Astra-Zeneca anbot, blieb der Ansturm aus. Nur die Hälfte der Dosen ging weg.

Auch Johnson & Johnson ist offenbar nicht sonderlich begehrt. Diese Erfahrung machte die Praxis Blittersdorff am Sonntag: 1140 Dosen standen zur Verfügung, 691 Menschen erhielten einen Piks. Ärgerlich: Über 200 Personen hatten einen Termin vereinbart und kamen nicht. Die übrigen Dosen werden voraussichtlich am 10. Juli verabreicht.

Auch bei der Impfaktion am Sonntag im Qube-Hotel in der Bahnstadt mit Astra-Zeneca von Dr. Andreas Horn und Dr. Arash Choudhry war die Nachfrage deutlich geringer als das Angebot. Von den 440 Dosen – die gleiche Anzahl wurde für Zweitimpfungen zurückgehalten – ging nur die Hälfte weg.