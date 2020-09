Von Jonas Labrenz

Heidelberg. In der Poststraße hat sich in den letzten Jahren viel getan: Ein Geschäft für Bürobedarf verschwand, genau wie ein Juwelier, es folgten ein Massagesalon und sogenannte Barber Shops. Zuletzt gab ein Fotoatelier auf. Jetzt soll dort ein Wettbüro einziehen. "Die Nachricht war für uns das Sahnehäubchen", sagt Michael Schmidt, der für mehrere Anwohner spricht. Sie alle wehren sich gegen die Entscheidung der Stadt, die Baugenehmigung zu erteilen. Denn das Wettbüro ist nicht die erste Vergnügungsstätte in der Umgebung: Auf einer Fläche von knapp drei Fußballfeldern gibt es ein weiteres Wettbüro und zwei Spielhallen. "Wir müssen etwas tun", sagt Schmidt. Weil die Stadt sich darauf beruft, gar nicht anders entscheiden zu dürfen, liegt die Angelegenheit mittlerweile beim Regierungspräsidium in Karlsruhe.

Die Poststraße im Stadtteil Bergheim ist kaum zwei Gehminuten vom Bismarckplatz entfernt. Die Tiefgarage "P1" mit dem oberirdischen Parkplatz, das Einkaufszentrum "Carré" und die Gebäude der Volksbank und Sparkasse an der Kurfürsten-Anlage dominieren den Bereich. Und sowohl im "Carré" als auch auf der Rückseite der Volksbank-Zentrale gibt es ein Wettbüro und eine Spielhalle. Etwa 100 Meter entfernt, auf der anderen Seite des Parkplatzes, ist in der Poststraße noch eine Spielhalle. Ein paar Häuser weiter soll nun die vierte einziehen.

Hintergrund 13 Spielhallen und Wettbüros In Heidelberg gab es 2018 insgesamt 13 Spielhallen und Wettbüros. Das teilte die Stadt auf RNZ-Anfrage mit. Die Daten stammen aus dem Unternehmensregister des Statistischen Landesamtes. Aktuellere Daten liegen der Stadt nicht vor. Acht der Betriebe sind dem Bereich Spielhallen und Betrieb von Spielautomaten zuzuordnen. Die restlichen fünf Betriebe gehören zum Bereich Wett-, Toto- und Lotteriewesen. (jola)

Doch für die Stadt sind die beiden Vergnügungsstätten im "Carré" und bei der Volksbank nicht relevant. Denn für diese Gebäude gilt ein eigener Bebauungsplan. Was die Poststraße betrifft, erklärt die Stadt deshalb: "Eine baugebietsunverträgliche Häufung von Vergnügungsstätten durch das Hinzutreten eines weiteren Wettbüros in der geplanten Größenordnung – also bei zwei Betrieben – ist jedenfalls nicht gegeben."

Die weiteren Vergnügungsstätten befänden sich "im Geltungsbereich anderer Bebauungspläne und können daher für die Beurteilung nicht herangezogen werden". Einen Ermessensspielraum habe man deshalb auch nicht. "Da dem geplanten Wettbüro keine öffentlich-rechtlichen, von der Baurechtsbehörde zu prüfenden Vorschriften entgegenstehen, war die Baugenehmigung vorliegend zu erteilen."

Eine ähnliche Situation gab es bereits im Sommer 2006. Damals wurden Bauanträge für zwei Spielhallen in der "Kleinen Plöck" – der Straße hinter dem Kaufhof am Bismarckplatz – gestellt. Die betreffende Immobilie ist nur durch die Rohrbacher Straße von der Poststraße getrennt. Auch damals hätte eine Genehmigung erteilt werden müssen. Weil sich die Stadt dafür nur zwei Monate Zeit nehmen darf, wurde der Gemeinderat zu einer vorzeitigen Sitzung zusammen gerufen und den Räten eine Verwaltungsvorlage vorgelegt, mit der sie einen neuen Bebauungsplan verabschieden sollten, der Spielhallen dort nicht erlaubt.

"Wir sind fest entschlossen, die Spielhallen zu verhindern", sagte der damalige Baubürgermeister Raban von der Malsburg. Die RNZ zitierte damals aus der Begründung des Antrags: "Städtebauliches Ziel des Bebauungsplans ist es, die Attraktivität der Innenstadt auch durch geeignete bauplanungsrechtliche Nutzungsregelungen zu erhöhen sowie einem in Teilen bereits fortgeschrittenen Attraktivitätsverlust des Bereichs um den Bismarckplatz entgegenzuwirken." Es gibt also Möglichkeiten, die Ansiedlung von Spielhallen auch kurzfristig zu verhindern.

Schmidt und andere Nachbarn fürchten, dass mit der Poststraße genau das passiert, was 2006 für den Bereich um den Bismarckplatz verhindert werden sollte: "Unsere Angst ist, dass sich der Mix, den wir hier hatten, irgendwann stark verändert." Dabei hatte die Stadt erst 2018 knapp 180.000 Euro investiert, um die Gehwege in der Poststraße zu sanieren und die Aufenthaltsqualität zu verbessern.