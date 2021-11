Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Jeden Tag werden Menschen benachteiligt und herabgewürdigt, weil sie eine bestimmte ethnische Zugehörigkeit oder Sexualität haben, weil sie zu alt oder zu jung sind, oder weil sie geistig oder körperlich beeinträchtigt sind. Das Antidiskriminierungsbüro Heidelberg kämpft dagegen an. Es unterstützt Menschen mit Diskriminierungserfahrungen, schafft Aufmerksamkeit für Ungerechtigkeiten und treibt Netzwerke voran, in denen sich Menschen gemeinsam gegen Diskriminierung stellen können.

Ein Gespräch mit Leiterin Lara Track und Berater Levin Husen darüber, wie man Betroffenen helfen kann und warum die bisherige Gesetzgebung nicht ausreicht.

Frau Track, Herr Husen, Heidelberg gilt als sehr internationale und weltoffene Stadt. Leben wir hier, was die Diskriminierung von Menschen angeht, auf einer Insel der Glückseligen?

Husen: Das kann man aufgrund der Daten, die wir haben, nicht bewerten. Viele Menschen wissen nicht, dass es hier ein Antidiskriminierungsbüro gibt, das man aufsuchen kann und das berät – und das außerdem Fälle von Diskriminierung erfasst. Es gibt also ein großes Dunkelfeld, auch weil Personen Diskriminierungen unterschiedlich verarbeiten und damit umgehen.

Wie viele Menschen sind es, die Ihre Beratungsstelle aufgrund von Diskriminierungserfahrungen aufsuchen?

Track: Im Jahr 2020 hatten wir insgesamt 36 Beratungsfälle, dieses Jahr waren es in den ersten drei Quartalen schon über 40. Daran merken wir auch: Die Beratungsstelle wird bekannter. Dennoch bekommen wir nur einen Bruchteil der Vorfälle mit. Heidelberg hat natürlich eine weltoffene Seite, das heißt aber nicht, dass Menschen hier nicht auch Diskriminierung erleben.

Hintergrund > Das Antidiskriminierungsbüro Heidelberg begann 2014 unter dem Namen "HD.net-Respekt!". Seit 2018 berät das Büro, angesiedelt beim Verein Mosaik Deutschland, bei Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, sexueller Identität, ethnischer Herkunft und Rassismus, Religion und [+] Lesen Sie mehr > Das Antidiskriminierungsbüro Heidelberg begann 2014 unter dem Namen "HD.net-Respekt!". Seit 2018 berät das Büro, angesiedelt beim Verein Mosaik Deutschland, bei Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, sexueller Identität, ethnischer Herkunft und Rassismus, Religion und Weltanschauung, Behinderung sowie jeglicher Ausgrenzung, die über das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hinausgeht. Heute bietet das Büro auch Weiterbildungsmöglichkeiten an. Auf der Internetseite von Mosaik (www.mosaik-deutschland.de) kann man Fälle von Diskriminierung melden und einen Termin für eine Beratung in verschiedenen Sprachen vereinbaren. Telefon: 06221 / 3288652, E-Mail: antidiskriminierung@mosaik-deutschland.de. > Das Heidelberger Antidiskriminierungsnetzwerk hat sich 2018 gegründet und ist ein Zusammenschluss der Antidiskriminierungsberatungsangebote des Amtes für Chancengleichheit, der Kommunalen Behindertenbeauftragten, des Antidiskriminierungsbüros und anderer Verbände, Vereine, Beiräte und Initiativen. Das Netzwerk dient als Plattform, die das gesellschaftliche Engagement der ganzen Stadt im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit sichtbar machen soll, sowie dem Erfahrungsaustausch und der Weiterqualifikation aller Kooperationspartner. Ziel des Netzwerks ist es, Menschen, die Benachteiligung erfahren, zu unterstützen, und effektiv gegen Diskriminierung in der Stadt vorzugehen. pne

Welche Diskriminierungserfahrungen sind es, von denen Ihnen die Menschen berichten?

Husen: Die meisten Menschen kommen zu uns, weil sie aufgrund ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert werden.

Track: Wir bearbeiten aber auch mehrdimensionale Fälle. Das heißt, eine Person wird nicht nur aufgrund einer Kategorie wie ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert, sondern gleichzeitig in Zusammenhang mit zum Beispiel ihrer Sexualität oder ihrer Religion. Wir bieten eine mehrdimensionale Antidiskriminierungsberatung an, worin ich eine unserer großen Stärken sehe.

Auf welcher Grundlage arbeiten Sie?

Track: Die Arbeit des Antidiskriminierungsbüros bewegt sich im Rahmen dessen, was im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (kurz AGG, Anm. d. Red.) des Bundes geregelt ist. Es wurde erlassen, um Benachteiligungen in Zusammenhang mit der – gegebenenfalls zugeschriebenen – ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verbieten und rechtlich verfolgbar zu machen. Ansonsten richten wir uns nach den Standards des Antidiskriminierungsverbands Deutschland.

Wie können Sie Menschen, die solche Benachteiligungen erfahren, helfen?

Husen: Die Beratung orientiert sich grundsätzlich an den Wünschen der Betroffenen. In einem Erstgespräch erörtern wir die Situation und schauen, was die ratsuchende Person machen möchte, was möglich ist – das kann von Vermittlungsgesprächen über Beschwerdebriefe bis hin zu rechtlichen Maßnahmen reichen.

Track: Wir bieten selbst zwar keine Rechtsberatung an, aber wir können abschätzen, ob ein Fall unter das AGG fallen könnte, und dann können wir an einen Anwalt verweisen. Uns hat zum Beispiel einmal eine Person aufgesucht, die eine Mietwohnung nicht bekam, weil sie aus religiösen Gründen ein Kopftuch trug. Da war schnell klar, dass man das voraussichtlich auf einem rechtlichen Wege angehen könnte. Es gibt aber auch andere Fälle, bei denen sich Personen gegen weitere Schritte entscheiden, etwa um sich auf ihr eigenes Wohlbefinden konzentrieren zu können.

Reicht das AGG aus, um der Benachteiligungen von Menschen vorzubeugen?

Husen: Diskriminierung passiert nicht allein in den Bereichen, die im AGG genannt sind. Das AGG schützt allgemein nur private Rechtsverhältnisse. Das heißt, sobald die Diskriminierung von Institutionen ausgeht, etwa von der Polizei oder von Schulen und Universitäten, kann man mit dem AGG nicht dagegen vorgehen. Ein Landesantidiskriminierungsgesetz, das ja auch in Baden-Württemberg kommen soll, bietet unter anderem die Möglichkeit, den Schutzrahmen für Betroffene zu erweitern, also auch im Kontakt mit Institutionen geschützt zu sein. Dafür machen wir uns im Rahmen unserer Arbeit stark und vernetzen uns mit Akteuren der Antidiskriminierungsarbeit, um gemeinsam auf den Gesetzgebungsprozess einzuwirken.

Was empfehlen Sie Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind?

Track: Der Wunsch gehört zu werden, ist bei allen Betroffenen da. Die Menschen gehen schon einmal einen großen Schritt, wenn sie sich an eine Beratungsstelle wenden und über ihre Erfahrung sprechen.

Wo genau Diskriminierung anfängt, kann unterschiedlich empfunden werden. Manchmal reichen bestimmte Blicke auf der Straße schon aus, um sich diskriminiert zu fühlen. Was können Betroffene in einem solchen Fall tun?

Track: Wenn es ein bestimmtes diskriminierendes Gegenüber gibt, kann man natürlich viel konkreter ansetzen, indem man etwa einen Beschwerdebrief an diese Person schreibt, als wenn dieses Gegenüber nicht bestimmbar ist. Aber auch dann kann man etwas tun, gerade mit Empowerment, also mit Strategien und Maßnahmen, die es Menschen ermöglichen, ihre Interessen eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten.

Husen: Was wir als Beratungsstelle den Betroffenen anbieten können, ist, in geschützten Räumen darüber zu sprechen. Zudem können wir an andere Gruppen verweisen, die einen Austausch zwischen Betroffenen anbieten. Gerade durch die Interaktion mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, sieht man, dass man mit diesen Erfahrungen nicht allein ist. So kann sich eine Art Gruppenbewusstsein entwickeln und ein Selbstbewusstsein, für seine eigenen Rechte einzustehen.

Was wollen Sie als Beratungsstelle in Zukunft erreichen?

Track: Wir wollen wachsen. Denn es ist wichtig, dass viele Diskriminierungsfälle dokumentiert werden, um ein klareres Bild davon zu bekommen, wo, wie und in welcher Häufigkeit Diskriminierung auftritt. Wir koordinieren zusammen mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt und der kommunalen Behindertenbeauftragten das Heidelberger Antidiskriminierungsnetzwerk. Darin arbeiten wir mit verschiedenen Beratungsstellen zusammen. Diese Vernetzung soll unter anderem ein gemeinsames und umfassendes Monitoring von Diskriminierungsfällen in Heidelberg ermöglichen – und sie so sichtbar machen.

Und was wünschen Sie sich hinsichtlich der gesellschaftlichen Entwicklung?

Husen: Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft akzeptiert, dass Deutschland eine Migrationsgesellschaft ist, also dass ein bedeutender Teil der Menschen eine Migrationsbiografie hat – und dass diese Menschen als Teil der deutschen Gesellschaft angesehen und sichtbar werden.

Track: Nicht nur Akzeptanz, auch Teilhabe ist wichtig. Es geht nicht darum, dass es eine Gesellschaft gibt, die so nett ist, Menschen sich integrieren zu lassen – wir sind alle die Gesellschaft! Ich wünsche mir, dass das alle so anerkennen und allen Menschen ermöglicht wird, an der Gesellschaft teilzuhaben.