Von Sebastian Klump

Heidelberg. Mehr als ein Jahr nach den großen weltweiten Antirassismus-Protesten hat die Initiative "United Colors of Change Heidelberg" zusammen mit weiteren Organisationen erneut zu einer Demonstration gegen Rassismus aufgerufen. Am Samstagnachmittag versammelten sich bis zu 50 Personen an der Stadtbücherei. Von dort aus liefen die Teilnehmer durch die überfüllte Altstadt und verschafften sich mit lautstarken Sprechchören die Aufmerksamkeit der Passanten. Aussagen wie "Nazis raus", "No justice, no peace" (deutsch: "Keine Gerechtigkeit, kein Frieden") oder "Rassismus tötet" hallten durch die Hauptstraße. Am Universitätsplatz fand schließlich die Abschlusskundgebung statt.

Die Aktivistin Zehra Tuzkaya sieht in der europäischen Kolonialgeschichte den Ursprung für den heutigen Rassismus. Sie begreife den Kolonialismus als ein System, das auch heute noch für Ausbeutung und Diskriminierung benachteiligter Menschen stehe sowie unser Denken und Handeln beeinflusse, erklärte sie. "Der Kolonialismus ist der weiße, arrogante Mann, der denkt, dass er höher entwickelt sei und dies als Grundlage nutzt, um sich über Menschen zu stellen und sie auszubeuten." Wutentbrannt forderte sie die Anwesenden dazu auf, sich gegen die weiße Vorherrschaft sowie das System zu stellen. Doch auch in der Stadt gebe es konkreten Handlungsbedarf, wie sie weiter ausführte. Sie empörte sich über den "vollkommen rassistischen" Namen der Kneipe "Mohr!" in der Unteren Straße: "Die einzige Tradition, zu der das M-Wort gehört, ist der deutsche Rassismus!" Ebenso zeigte sie sich aufgebracht über die Benennung von Plätzen und Orten nach Reichskanzler Otto von Bismarck, den sie als "Kolonialverbrecher" bezeichnete.

Jaswinder Pal Rath, der Vorsitzende des Migrationsbeirates der Stadt, betonte, dass die Proteste gegen Rassismus nicht nachlassen dürfen, bevor eine wirkliche Verbesserung erreicht sei. "Der Kampf gegen den Rassismus wird so lange weitergehen, bis das Virus des Rassismus beseitigt ist." Er hoffe, dass seine Kinder ihn nicht fortführen müssen.

Leonie Baumgarten, eine der Organisatorinnen, wollte mit dieser Demonstration auch auf die antirassistische Arbeit in der Stadt aufmerksam machen, die etwa vom Antirassismus-Netzwerk ausgehe, wie sie erzählte. Da habe sich in der letzten Zeit viel getan. Baumgarten zeigte sich erfreut darüber, auch viele Passanten erreicht zu haben, wenngleich sie sich eine höhere Teilnehmerzahl für den Demonstrationszug erhofft hatte.